Сергей Кочкуров сменит Вадима Воробьева на посту главы «Лукойла»Перестановки в компании происходят на фоне санкций со стороны США
Отмечается, что в голосовании приняли участие девять из девяти членов СД, а решения приняты единогласно.
В пресс-службе «Лукойла» «Ведомостям» сообщили, что назначение Кочкурова на должность главного исполнительного директора прошло «в рамках работы с кадровым резервом».
Кочкуров родился в 1963 г. С апреля 2012 г. по апрель 2019 г. возглавлял ООО «Лукойл – Западная Сибирь». В 2019 г. он был назначен на должность вице-президента по производственному сервису, а затем занимал в компании должность вице-президента по добыче нефти и газа в России.
Воробьев родился в 1961 г. и пришел в компанию в 2002 г. В 2002–2005 гг. был генеральным директором «Лукойл-Волганефтьпродукт». В 2017–2018 гг. – старший вице-президент компании по поставкам и продажам, в 2018–2020 гг. – первый вице-президент «Лукойла», в 2020–2022 гг. – первый исполнительный вице-президент. 22 апреля 2022 г., после ухода Вагита Алекперова с поста президента «Лукойла», Воробьев был назначен врио президента компании. 30 мая утвержден собранием акционеров в должности президента. 10 января 2025 г. он был включен в санкционный список США.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов отмечает, что перестановка в топ-менеджменте «Лукойла» связана с попаданием Воробьева в SDN-List. Ее цель – минимизация репутационных рисков для компании, говорит он. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков добавляет, что смена руководителя компании после введения против него персональных санкций – стандартная практика. Произведенные кадровые изменения позволят избежать ситуации, при которой «санкционная “токсичность” передается на компанию», поясняет он.
Юшков напоминает, что по этой же причине в апреле 2022 г. крупнейший акционер компании Алекперов покинул пост президента «Лукойла» (должность главного исполнительного директора была введена в декабре 2022 г. – «Ведомости»).
Существенных изменений в работе «Лукойла» и в бизнес-модели компании после смены руководителя не произойдет, уверены эксперты. Бизнес-модель «Лукойла» определяет избираемый акционерами совет директоров, поясняет Суверов. Юшков отмечает роль в управлении «Лукойлом» крупных акционеров компании. «Аппаратный вес и роль менеджеров, которых назначает компания, совершенно иные», – говорит он.
По мнению Суверова, основной целью «Лукойла» останется максимизация текущей дивидендной доходности для акционеров. Дивидендная политика компании предусматривает выплату в виде дивидендов 100% скорректированного свободного денежного потока, напоминает он.
10 января Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело санкции против «Газпром нефти», ее главы Александра Дюкова и «Сургутнефтегаза». Также санкции были введены в отношении страховой компании «Ингосстрах» и группы «Альфастрахование». Под новые ограничения также попали глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев, дочерние компании «Газпром СПГ Портовая» и «Газпром шельфпроект», «Ачимгаз», «Русгазбурения», совместное предприятие «Газпрома» и «Лукойла» – «Лаявожнефтегаз». А также сербская NIS и «Полярный литий».
По словам директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева, несмотря на то что санкции в отношении нефтяных компаний вводились и раньше, обновленный список стал «заметным шагом». По словам эксперта, новое санкционное определение минфина значит, что теперь «сам факт принадлежности к энергетическому сектору России является достаточным основанием для блокирующих санкций».