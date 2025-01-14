Сергей Кочкуров сменит Вадима Воробьева на посту главы «Лукойла»

Воробьев родился в 1961 г. и пришел в компанию в 2002 г. В 2002–2005 гг. был генеральным директором «Лукойл-Волганефтьпродукт». В 2017–2018 гг. – старший вице-президент компании по поставкам и продажам, в 2018–2020 гг. – первый вице-президент «Лукойла», в 2020–2022 гг. – первый исполнительный вице-президент. 22 апреля 2022 г., после ухода Вагита Алекперова с поста президента «Лукойла», Воробьев был назначен врио президента компании. 30 мая утвержден собранием акционеров в должности президента. 10 января 2025 г. он был включен в санкционный список США.