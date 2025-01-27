Производство дорожной техники в России в 2024 году снизилось на 15%В этом году отрасль ждут затоваренные китайскими машинами склады и дальнейшее снижение спроса
Выпуск отечественной дорожно-строительной техники (ДСТ) в 2024 г. сократился на 15% и составил в денежном выражении 75,8 млрд руб. Это следует из статистики ассоциации «Росспецмаш», с которой ознакомились «Ведомости». Ассоциация собирает данные компаний, производящих 80% всей ДСТ в России. Для сравнения, в 2023 г. производство выросло на 19% к 2022 г. до 89,2 млрд руб.
Сокращение производства отмечается по целому ряду наименований техники. В частности, отгрузка экскаваторов за прошлый год снизилась в полтора раза до 222 единиц, автогрейдеров – на 41% до 337 штук, кранов – на 33% до 1678 единиц, катков – на 18% до 261, кранов-трубоукладчиков и бульдозеров – на 5% до 1058, подсчитал «Росспецмаш».
Всего на внутренний рынок в прошлом году было отгружено продукции на 74,7 млрд руб., что на 10,5% ниже показателя 2023 г., отмечает ассоциация. Импорт в январе – ноябре 2024 г., по оценке «Росспецмаша», вырос на 7% к тому же периоду 2023 г. до 405 млрд руб.
Долю российских производителей на отечественном рынке ДСТ за 11 месяцев 2024 г. (последние доступные данные) ассоциация оценивает в 14%. Это на 3 п. п. больше, чем в январе – ноябре 2023 г.
Достижением для отрасли в 2024 г. среди прочего в «Ростспецмаше» называют введение авансирования на поставки техники по госконтрактам в размере не менее 80% от ее стоимости по 35 наименованиям, а также увеличение утилизационного сбора на определенные виды техники.
Для дальнейшего развития производства ДСТ в России необходимо продолжить защищать местный рынок, считают в машиностроительной ассоциации. Среди основных проблем, с которыми отечественные производители столкнутся в 2025 г., «Росспецмаш» называет существенные запасы импортной техники у дилеров на полтора – два года вперед, продолжающееся сокращение рынка, а также кризисную ситуацию в угледобывающей отрасли.
Для поддержки российских производителей ДСТ «Росспецмаш» предлагает, в частности, увеличить размер скидки покупателям отечественной техники вдвое до 30% в рамках постановления правительства 823, а также распространить такой порядок на заключение договоров льготного лизинга спецтехники в рамках постановления 811.
Российские производители ДСТ для гражданского сектора находятся в глубоком кризисе, говорит гендиректор Ассоциации «Спецавтопром» (входит более 80 предприятий, выпускающих самоходную, специальную технику и ДСТ) Денис Кудрявцев. По его оценке, на данный момент «держатся на плаву» производители спецтехники для ремонта и содержания дорог на автомобильном шасси, в то время как выпускающие самоходную технику компании (грейдеры, бульдозеры, промышленные тракторы и погрузчики) балансируют на грани рентабельности.
«Многие существуют на последние деньги и первое полугодие отработали фактически на склад, чтобы не останавливать производство, но продажи уже вдвое ниже фактической загрузки предприятий», – поясняет Кудрявцев. По его словам, тендеров на закупку отечественной ДСТ в 2024 г. было кратно меньше, чем в 2023 г. (конкретных цифр он не привел).
В числе негативных факторов, из-за которых снизился спрос и соответственно предложение, – удорожание кредитных средств из-за высокой ключевой ставки ЦБ и стагнация строительной сферы, полагает директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский.
Так, российские застройщики за 9 месяцев 2024 г. ввели в строй только 25,7 млн кв. м многоквартирных домов, что на 19% ниже, чем за аналогичный период 2023 г. На расширение и комплексную модернизацию магистральной инфраструктуры в 2024 г. было направлено 142,7 млрд руб. государственных средств, что стало минимальным объемом за последние шесть лет, указывает эксперт.
Основной проблемой в 2025 г. для производителей ДСТ станет дальнейшая стагнация спроса, а также наличие значительного запаса спецтехники на складах у дилеров, полагает Бабанский.