Производство дорожной техники в России в 2024 году снизилось на 15%

Так, российские застройщики за 9 месяцев 2024 г. ввели в строй только 25,7 млн кв. м многоквартирных домов, что на 19% ниже, чем за аналогичный период 2023 г. На расширение и комплексную модернизацию магистральной инфраструктуры в 2024 г. было направлено 142,7 млрд руб. государственных средств, что стало минимальным объемом за последние шесть лет, указывает эксперт.