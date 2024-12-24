Минпромторг объявил о поэтапной индексации утильсбора на сельхозтехнику

3 ноября ведомство выступило с соответствующей инициативой. Изначально утильсбор был введен в России в 2012 г. как инструмент защиты местного рынка от импортных автомобилей в условиях жестких правил ВТО. Но с 2014 г. его платят и российские производители. Позднее этот сбор помимо автомобилей был распространен также на широкую номенклатуру колесной техники, включая сельскохозяйственную, дорожно-строительную и специальную. Он платится поквартально за каждое транспортное средство из расчета базовой ставки, умноженной на коэффициент, зависящий от вида техники, массы, возраста и объема двигателя.