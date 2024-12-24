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Минпромторг объявил о поэтапной индексации утильсбора на сельхозтехнику

Ведомости

Принято решение о введении долгосрочной шкалы индексации утилизационного сбора на некоторые виды сельскохозяйственной техники, заявил Минпромторг. Соответствующее постановление правительства вступит в силу с 1 января 2025 г.

Минпромторг России изменит коэффициенты утильсбора на сельхозтехнику, учитывая мнения экспертов и отрасли. Изменения затронут только технику, производимую в России и Белоруссии в достаточном количестве. С 1 января 2025 г. коэффициенты вырастут в пять раз (кроме тракторов до 340 л.с.), а с 2026 по 2030 г. планируется ежегодное повышение на 15%. Техника, не производимая в России и Белоруссии, не будет облагаться утильсбором.

Минпромторг России сообщает, что утилизационный сбор должны платить как производители, так и импортеры сельхозтехники. Изменения в коэффициентах коснутся только тех видов техники, которые серийно производятся в России или Белоруссии и могут полностью удовлетворить внутренний спрос. В эту категорию входят колесные и гусеничные тракторы, зерноуборочные и силосоуборочные комбайны, самоходные опрыскиватели и косилки. Техника, не производимая в этих странах, не будет облагаться утильсбором.

Также Минпромторг и Минсельхоз продолжат реализацию программ льготного приобретения сельхозтехники и фиксированных цен на поставки. В следующем году планируется дополнительно поставить аграриям более 500 единиц техники на выгодных условиях через новую программу льготного лизинга.

3 ноября ведомство выступило с соответствующей инициативой. Изначально утильсбор был введен в России в 2012 г. как инструмент защиты местного рынка от импортных автомобилей в условиях жестких правил ВТО. Но с 2014 г. его платят и российские производители. Позднее этот сбор помимо автомобилей был распространен также на широкую номенклатуру колесной техники, включая сельскохозяйственную, дорожно-строительную и специальную. Он платится поквартально за каждое транспортное средство из расчета базовой ставки, умноженной на коэффициент, зависящий от вида техники, массы, возраста и объема двигателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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