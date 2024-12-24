Минпромторг объявил о поэтапной индексации утильсбора на сельхозтехнику
Принято решение о введении долгосрочной шкалы индексации утилизационного сбора на некоторые виды сельскохозяйственной техники, заявил Минпромторг. Соответствующее постановление правительства вступит в силу с 1 января 2025 г.
Минпромторг России изменит коэффициенты утильсбора на сельхозтехнику, учитывая мнения экспертов и отрасли. Изменения затронут только технику, производимую в России и Белоруссии в достаточном количестве. С 1 января 2025 г. коэффициенты вырастут в пять раз (кроме тракторов до 340 л.с.), а с 2026 по 2030 г. планируется ежегодное повышение на 15%. Техника, не производимая в России и Белоруссии, не будет облагаться утильсбором.
Минпромторг России сообщает, что утилизационный сбор должны платить как производители, так и импортеры сельхозтехники. Изменения в коэффициентах коснутся только тех видов техники, которые серийно производятся в России или Белоруссии и могут полностью удовлетворить внутренний спрос. В эту категорию входят колесные и гусеничные тракторы, зерноуборочные и силосоуборочные комбайны, самоходные опрыскиватели и косилки. Техника, не производимая в этих странах, не будет облагаться утильсбором.
Также Минпромторг и Минсельхоз продолжат реализацию программ льготного приобретения сельхозтехники и фиксированных цен на поставки. В следующем году планируется дополнительно поставить аграриям более 500 единиц техники на выгодных условиях через новую программу льготного лизинга.
3 ноября ведомство выступило с соответствующей инициативой. Изначально утильсбор был введен в России в 2012 г. как инструмент защиты местного рынка от импортных автомобилей в условиях жестких правил ВТО. Но с 2014 г. его платят и российские производители. Позднее этот сбор помимо автомобилей был распространен также на широкую номенклатуру колесной техники, включая сельскохозяйственную, дорожно-строительную и специальную. Он платится поквартально за каждое транспортное средство из расчета базовой ставки, умноженной на коэффициент, зависящий от вида техники, массы, возраста и объема двигателя.