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Минпромторг предложил в пять раз повысить утильсбор на сельхозтехнику

Исключение будет сделано для сельскохозяйственных тракторов до 340 л.с.
Ведомости

Министерство промышленности и торговли РФ предложило увеличить в пять утилизационный сбор в отношении некоторых видов сельскохозяйственной техники в 2025 г., следует из проекта постановления правительства. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет «Интерфакс».

Утильсбор предлагается повысить для видов сельхтехники, производство которой освоено на территории России и Белоруссии, говорится в документе. Исключение будет сделано для сельскохозяйственных тракторов до 340 л.с.

С 2026 г. Минпромторг также намерен проводить ежегодную индексацию на 15% по всем видам сельхозтехники в течение следующих пяти лет. В ведомстве ожидают, что индексация утильсбора не окажет влияния на стоимость сельскохозяйственной техники российского и белорусского производства. Там напомнили, что «с целью повышения их доступности Минпромторгом России и Минсельхозом России утвержден план приобретения сельскохозяйственных тракторов по фиксированным ценам с учетом скидок от текущей рыночной стоимости».

Изначально утильсбор был введен в России в 2012 г. как инструмент защиты местного рынка от импортных автомобилей в условиях жестких правил ВТО. Но с 2014 г. его платят и российские производители. Позднее этот сбор помимо автомобилей был распространен также на широкую номенклатуру колесной техники, включая сельскохозяйственную, дорожно-строительную и специальную. Он платится поквартально за каждое транспортное средство из расчета базовой ставки, умноженной на коэффициент, зависящий от вида техники, массы, возраста и объема двигателя.

В конце октября комитет Госдумы по промышленности и торговле подготовил законопроект о введении утилизационного сбора на железнодорожный подвижной состав и его основные узлы и агрегаты, писали «Ведомости».  Документ уже направлен на рассмотрение в правительство, сообщил глава комитета депутат Владимир Гутенев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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