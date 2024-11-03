Минпромторг предложил в пять раз повысить утильсбор на сельхозтехнику

Минпромторг предложил в пять раз повысить утильсбор на сельхозтехникуИсключение будет сделано для сельскохозяйственных тракторов до 340 л.с.
Утильсбор предлагается повысить для видов сельхтехники, производство которой освоено на территории России и Белоруссии, говорится в документе. Исключение будет сделано для сельскохозяйственных тракторов до 340 л.с.
С 2026 г. Минпромторг также намерен проводить ежегодную индексацию на 15% по всем видам сельхозтехники в течение следующих пяти лет. В ведомстве ожидают, что индексация утильсбора не окажет влияния на стоимость сельскохозяйственной техники российского и белорусского производства. Там напомнили, что «с целью повышения их доступности Минпромторгом России и Минсельхозом России утвержден план приобретения сельскохозяйственных тракторов по фиксированным ценам с учетом скидок от текущей рыночной стоимости».
Изначально утильсбор был введен в России в 2012 г. как инструмент защиты местного рынка от импортных автомобилей в условиях жестких правил ВТО. Но с 2014 г. его платят и российские производители. Позднее этот сбор помимо автомобилей был распространен также на широкую номенклатуру колесной техники, включая сельскохозяйственную, дорожно-строительную и специальную. Он платится поквартально за каждое транспортное средство из расчета базовой ставки, умноженной на коэффициент, зависящий от вида техники, массы, возраста и объема двигателя.
В конце октября комитет Госдумы по промышленности и торговле подготовил законопроект о введении утилизационного сбора на железнодорожный подвижной состав и его основные узлы и агрегаты, писали «Ведомости». Документ уже направлен на рассмотрение в правительство, сообщил глава комитета депутат Владимир Гутенев.