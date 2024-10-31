Депутаты Госдумы предложили распространить утильсбор на вагоны и локомотивы

Депутаты Госдумы предложили распространить утильсбор на вагоны и локомотивыЭто может привести к росту стоимости подвижного состава
Комитет Госдумы по промышленности и торговле, возглавляемый депутатом Владимиром Гутеневым («Единая Россия»), подготовил законопроект о введении утилизационного сбора на железнодорожный подвижной состав и его основные узлы и агрегаты. Об этом «Ведомостям» рассказал сам парламентарий. Он не уточнил, кто помимо его является автором нормативного акта.
Документ, по словам Гутенева, уже направлен на рассмотрение в правительство. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Белого дома.
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