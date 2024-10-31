Депутаты Госдумы предложили распространить утильсбор на вагоны и локомотивы

Комитет Госдумы по промышленности и торговле, возглавляемый депутатом Владимиром Гутеневым («Единая Россия»), подготовил законопроект о введении утилизационного сбора на железнодорожный подвижной состав и его основные узлы и агрегаты. Об этом «Ведомостям» рассказал сам парламентарий. Он не уточнил, кто помимо его является автором нормативного акта.