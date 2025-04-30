ГАП «Ресурс» усилила присутствие на рынке зерна

По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), средняя экспортная цена на российскую пшеницу с содержанием протеина 12,5% в апреле 2025 г. составила 251 долларов/т – всего на 1 доллар выше средней цены марта 2025 г. Экспортные цены на пшеницу росли с начала 2025 г., но весной «забуксовали» на уровне 250 долларов/т, следует из данных ЦЦИ. «Совэкон» оценивает экспорт российской пшеницы в апреле в 2 млн т против 5 млн т годом ранее и 3,5 млн т в среднем за пять лет. Экспорт замедлился на фоне низкой маржинальности и снизившейся конкурентоспособности российской пшеницы, отмечают в «Совэкон».