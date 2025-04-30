ГАП «Ресурс» усилила присутствие на рынке зерна

ГАП «Ресурс» усилила присутствие на рынке зернаСтоимость купленного группой «Кропоткинского элеватора» эксперты оценивают в 900 млн – 2 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала «РЗК «Ресурс» (входит в ГАП «Ресурс») ходатайство о приобретении в пользование имущества Кропоткинского элеватора, сообщила 29 апреля служба. Компания получит в распоряжение 87% ключевых производственных активов и нематериальной собственности АО «Кропоткинский элеватор». Сделка не приведет к ограничению конкуренции на этом рынке, сказано в сообщении ФАС. Представитель ГАП «Ресурс» от комментариев «Ведомостям» отказался. Связаться с «Кропоткинским элеватором» не удалось.
Владельцы АО «Кропоткинский элеватор» не раскрываются с 2016 г. Последним собственником компании указано ООО «Ростовская нива», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Компания на тот момент владела 91,05% акций Кропоткинского элеватора.
ГАП «Ресурс» еще в июле 2020 г. приобрела российские активы «Ростовской нивы», которой владела некогда крупнейшая казахстанская аграрная компания «Алиби», сообщал ростовский портал «Город N». Эта сделка увеличила земельный банк «Ресурса» сразу с 200 000 га до 320 000 га, писал Forbes. Сама «Алиби» в 2019 г. была признана банкротом, а ее имущество в Казахстане национализировано. При этом сам элеватор в периметр сделки тогда не вошел.
Среди производственных мощностей Кропоткинского элеватора – мука высшего и первого сортов, производимая на собственной мельнице, а также цех по производству макаронных изделий и фасовки готовой продукции, сказано на сайте администрации Кавказского района Краснодарского края, где расположен элеватор.
Мощность единовременного хранения зерна Кропоткинского элеватора составляет порядка 150 000 т, говорят два источника «Ведомостей», близких к ГАП «Ресурс». По словам одного из них, согласование ФАС требовалось потому, что объект имеет право преимущественного размещения. Это значит, что он один может формировать цену в районе своего расположения, отмечает собеседник «Ведомостей».
Такие же показатели мощностей элеватора называет и инвестбанкир Илья Шумов. Из них часть приходится на хранение в современных силосах, элеватор подключен к железной дороге, отмечает эксперт.
Шумов оценивает потенциальную сумму сделки вместе с долгом в примерно 900 млн руб. Руководитель департамента M&A в BGP Capital Иван Пешков оценивает актив в диапазоне от 1-2 млрд руб. с учетом долга.
Источник «Ведомостей», близкий к ГАП «Ресурс», полагает, что компания могла приобрести элеватор по двум причинам. Первая – усиливать присутствие на зерновом рынке, но, обращает внимание собеседник, сейчас на этом рынке «маржи нет». Второй вариант, продолжает собеседник «Ведомостей», компания хочет развивать не зернотрейдинг, а глубокую переработку зерна с целью дальнейшей продажи на российский и зарубежный рынки. «Мука – востребованный продукт, особенно на экспортном рынке», – рассуждает собеседник «Ведомостей».
По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), средняя экспортная цена на российскую пшеницу с содержанием протеина 12,5% в апреле 2025 г. составила 251 долларов/т – всего на 1 доллар выше средней цены марта 2025 г. Экспортные цены на пшеницу росли с начала 2025 г., но весной «забуксовали» на уровне 250 долларов/т, следует из данных ЦЦИ. «Совэкон» оценивает экспорт российской пшеницы в апреле в 2 млн т против 5 млн т годом ранее и 3,5 млн т в среднем за пять лет. Экспорт замедлился на фоне низкой маржинальности и снизившейся конкурентоспособности российской пшеницы, отмечают в «Совэкон».
За 2024 г. выручка «РЗК «Ресурс», которая занимается выращиванием зерновых культур в структуре ГАП, составила 3,7 млрд руб. – на 67% больше, чем годом ранее, следует из отчетности компании по РСБУ. Чистый убыток за тот же период вырос в 3,5 раза до 5,9 млрд руб., сказано в отчете.
Еще один собеседник полагает, что покупка этого актива связана с усилением зернового фонда компании для собственного потребления. «У “Ресурса” есть амбиции наращивать производство бройлеров, элеватор может использоваться в том числе и для хранения комбикормовой базы», – отмечает он.
ГАП «Ресурс», куда входит «РЗК «Ресурс», является одним из крупнейших российских производителей мяса бройлеров (бренд «Благояр»). В 2023 г. группа выпустила 1,045 млн т продукции в живом весе.
ГАП «Ресурс» основана в 2002 г. И принадлежит Виктору Наурузову. Финансовые результаты группы не раскрываются.
Зерновой комплекс в Краснодарском крае – не первый крупный элеватор, который приобретает агрохолдинг. Осенью 2024 г. «РЗК «Ресурс» стала владельцем 90% акций в «Миллеровском элеваторе», расположенном в Ростовской области. С 2021 г. объект принадлежал агропромышленному холдингу «Грейнрус» через «Грейнрус Трейд».
В результате сделок купли-продажи с «Грейнрусом» «Ресурс» получил более 220 объектов, среди которых был элеваторный комплекс общей площадью порядка 103 200 кв. метров и две железнодорожные ветки длиной 500 метров, которые примыкают к путям необщего пользования элеватора на станции Миллерово.
В 2023 г. Миллеровский элеватор обработал и принял на хранение почти 80 000 т продукции, из которых 65 700 т – пшеница и подсолнечник. В 2024 г. планировалось, что мощности перевалки вырастут до 120 000 т.
Кропоткинский элеватор зарегистрирован в 1993 г. в Кропоткине Краснодарского края. Генеральным директором указан Андрей Шамро. По итогам 2024 г. выручка предприятия составила составила 11,4 млн руб. – на 28% больше, чем годом ранее. Чистый убыток компании за аналогичный период вырос на 13% до 8 млн руб., следует из отчетности компании по РСБУ. Предприятие не получало прибыли с 2018 г.