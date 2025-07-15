Fashion-ритейлеры стали чаще продавать старые коллекции на маркетплейсах

Спрос на одежду, обувь и аксессуары в целом смещается в онлайн, отмечают авторы исследования. Более половины (55%) опрошенных «Яндекс.Рекламой» и Lamoda выбирают эти товары только в интернете, и только 15% чаще совершают покупки в офлайн-магазинах. Как сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата, доля россиян, которые покупают одежду и обувь онлайн, в 2024 г. выросла до 58,9%, тогда как в 2022 г. она составляла 45,7%. На Ozon категория fashion остается самой быстрорастущей по итогам I квартала 2025 г., указывает представитель маркетплейса. Число продавцов там, по его словам, к концу этого периода выросло на треть год к году, превысив 281 000.