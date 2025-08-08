Санкции парализовали работу компаний председателя «Деловой России» на Джерси

Репик в феврале 2023 г. подпал под санкции Соединенного Королевства и, как следствие, его коронного владения Джерси. Основанием стало то, что он якобы является председателем совета директоров крупной российской фармкомпании «Р-фарм». Репик – основатель «Р-фарма», но в октябре 2022 г. стало известно, что он вышел из состава владельцев ее головной структуры – «Р-фарм холдинга».