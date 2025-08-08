Санкции парализовали работу компаний председателя «Деловой России» на Джерси

Санкции парализовали работу компаний председателя «Деловой России» на ДжерсиЭто привело бизнес-партнера Алексея Репика в местный суд с требованием об их ликвидации
Санкции Великобритании парализовали работу двух компаний председателя «Деловой России», миллиардера Алексея Репика на Джерси, узнали «Ведомости» из материалов Королевского суда острова. По этой причине его бизнес-партнер Марк Олейник добивается разрешения судебной инстанции на принудительную ликвидацию Moley Robotics Holdings и MBL. Репик против этой меры возражает и предпочел бы либо реструктуризацию бизнеса, либо продажу своих долей третьей стороне, следует из документов по делу.
Репик в феврале 2023 г. подпал под санкции Соединенного Королевства и, как следствие, его коронного владения Джерси. Основанием стало то, что он якобы является председателем совета директоров крупной российской фармкомпании «Р-фарм». Репик – основатель «Р-фарма», но в октябре 2022 г. стало известно, что он вышел из состава владельцев ее головной структуры – «Р-фарм холдинга».