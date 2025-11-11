Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Rostic’s откроет кофейни в своих ресторанах

Такой формат позволит сети нарастить выручку, но в этом сегменте очень высокая конкуренция
Линда Журавлева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Сеть фастфуда Rostic’s c 19 ноября запускает пилотный проект по созданию в 10 столичных ресторанах в Москве зон кафе под суббрендом [R]Cafe. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель. Там, по его словам, будут продаваться напитки на основе кофе (в том числе на растительном молоке), чай, бабл-ти, лимонады, а также сэндвичи, выпечка и десерты. По итогам тестирования компания примет решение о расширении формата: предполагается, что может быть открыто до 300 точек (как отдельно стоящих, так и в функционирующих ресторанах).

Rostic’s – сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из курицы. Она включает более 1250 точек в 74 регионах, большая часть которых работает по франшизе. До 2023 г. компания работала под брендом KFC американской Yum! Brands. Последняя годом ранее приняла решение уйти из России, ее российский бизнес выкупила фирма «Смарт cервис» Константина Котова и Андрея Осколкова, которые и провели ребрендинг сети.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь