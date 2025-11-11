Rostic’s откроет кофейни в своих ресторанах

Сеть фастфуда Rostic’s c 19 ноября запускает пилотный проект по созданию в 10 столичных ресторанах в Москве зон кафе под суббрендом [R]Cafe. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель. Там, по его словам, будут продаваться напитки на основе кофе (в том числе на растительном молоке), чай, бабл-ти, лимонады, а также сэндвичи, выпечка и десерты. По итогам тестирования компания примет решение о расширении формата: предполагается, что может быть открыто до 300 точек (как отдельно стоящих, так и в функционирующих ресторанах).