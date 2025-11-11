Rostic’s откроет кофейни в своих ресторанах

Rostic’s откроет кофейни в своих ресторанахТакой формат позволит сети нарастить выручку, но в этом сегменте очень высокая конкуренция
Сеть фастфуда Rostic’s c 19 ноября запускает пилотный проект по созданию в 10 столичных ресторанах в Москве зон кафе под суббрендом [R]Cafe. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель. Там, по его словам, будут продаваться напитки на основе кофе (в том числе на растительном молоке), чай, бабл-ти, лимонады, а также сэндвичи, выпечка и десерты. По итогам тестирования компания примет решение о расширении формата: предполагается, что может быть открыто до 300 точек (как отдельно стоящих, так и в функционирующих ресторанах).
Rostic’s – сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из курицы. Она включает более 1250 точек в 74 регионах, большая часть которых работает по франшизе. До 2023 г. компания работала под брендом KFC американской Yum! Brands. Последняя годом ранее приняла решение уйти из России, ее российский бизнес выкупила фирма «Смарт cервис» Константина Котова и Андрея Осколкова, которые и провели ребрендинг сети.