В России впервые откроют магазины по продаже искусственных бриллиантов

Эта категория растет двузначными темпами во всем мире
Валерия Кузьменко
Владимир Смирнов / ТАСС
Владимир Смирнов / ТАСС

о конца 2025 г. «585 Золотой» откроет четыре магазина, в которых будут представлены только украшения с искусственно выращенными бриллиантами. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по маркетингу этой компании Станислав Колосков. По его словам, они будут работать под вывеской Smart Diamonds, сами точки появятся в Москве, Краснодаре, Красноярске и Новосибирске. Он напоминает, что «585 Золотой» запустил отдельную линейку украшений с искусственными бриллиантами под этим брендом еще в сентябре, но теперь решил создать отдельную сеть. Колосков уверяет, что ассортимент в Smart Diamonds будет значительно шире, чем в других точках группы. В случае хороших результатов пилотных магазинов «585 Золотой» намерен увеличить их число, уверяет собеседник «Ведомостей», но другие детали он не уточнил.

Это первый случай запуска отдельной сети украшений с лабораторными камнями, уверяет исполнительный директор Гильдии ювелиров Владимир Збойков. Он считает выделение сегмента синтетических бриллиантов в отдельное направление рациональным решением, так как в этом случае это повышает осведомленность покупателей о такой продукции.

