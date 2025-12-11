В России впервые откроют магазины по продаже искусственных бриллиантов

о конца 2025 г. «585 Золотой» откроет четыре магазина, в которых будут представлены только украшения с искусственно выращенными бриллиантами. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по маркетингу этой компании Станислав Колосков. По его словам, они будут работать под вывеской Smart Diamonds, сами точки появятся в Москве, Краснодаре, Красноярске и Новосибирске. Он напоминает, что «585 Золотой» запустил отдельную линейку украшений с искусственными бриллиантами под этим брендом еще в сентябре, но теперь решил создать отдельную сеть. Колосков уверяет, что ассортимент в Smart Diamonds будет значительно шире, чем в других точках группы. В случае хороших результатов пилотных магазинов «585 Золотой» намерен увеличить их число, уверяет собеседник «Ведомостей», но другие детали он не уточнил.