Пищепром и ритейлеры просят приравнять маркетплейсы к торговым сетям

В 2025 г. объем рынка e-commerce в России, по предварительной оценке «Infoline-Аналитики», вырос на 33% до 10 трлн руб. В АКИТ ранее прогнозировали, что объем рынка достигнет 12 трлн руб.

Во II квартале 2025 г. Ozon впервые в своей 28-летней истории получил чистую прибыль в 359 млн руб. против убытка в 28 млрд руб. годом ранее. Выручка компании во II квартале 2025 г. выросла на 87% год к году до 227,6 млрд руб., за III квартал – на 69% год к году до 258,9 млрд руб. Чистая прибыль в третьем квартале составила составила 2,9 млрд руб.

Wildberries не раскрывает финансовых показателей по кварталам. Чистая прибыль РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) в 2024 г. составила 104 млрд руб., оборот РВБ в сегменте e-commerce в России — 4,1 трлн руб., в эту сумму включены поступления за оказанные услуги, сообщала компания.