Пищепром и ритейлеры просят приравнять маркетплейсы к торговым сетям

Пищепром и ритейлеры просят приравнять маркетплейсы к торговым сетямСейчас законодательство дает маркетплейсам значительное преимущество перед традиционной розницей
Отраслевые ассоциации производителей продуктов питания и ритейлеров обратились в правительство с просьбой приравнять продажу продовольствия через маркетплейсы к обычной рознице. В письме от 29 января 2026 г. на имя вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко участники рынка просят распространить действие закона «Об основах госрегулирования торговой деятельности» на оборот продуктов питания через цифровые платформы.
Письмо (есть в распоряжении «Ведомостей») подписали исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов, а также представители ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД», Рыбного союза, Масложирового союза, Национального союза хлебопечения, Союза производителей соков, воды и напитков и других отраслевых объединений, объединенных в Межотраслевой экспертный совет (МЭС). 2 февраля аппарат правительства направил обращение МЭСа на рассмотрение в Минэкономразвития, Минпромторг и ФАС (их представители получение письма подтвердили и сообщили, что предложения рассматриваются). Представитель аппарата Григоренко подтвердил «Ведомостям», что обращение передано в профильные ведомства.
Авторы обращения предлагают три ключевых изменения. Во-первых, распространить на маркетплейсы нормы закона о торговле при продаже продовольствия. В частности, сейчас закон запрещает торговым сетям реализовывать товары по комиссионной модели: ритейлеры должны сначала выкупать товар у поставщиков. Маркетплейсы же работают именно по комиссионной модели. Авторы просят уравнять условия для офлайн- и онлайн-площадок.
Во-вторых, предлагается запретить платформам вмешиваться в ценовую политику продавцов, в том числе через финансирование скидок. В письме указывается, что маркетплейсы активно субсидируют акции за свой счет и одновременно повышают комиссии для продавцов, компенсируя инвестиции. Авторы обращения утверждают, что в 2025 г. комиссия Wildberries выросла с 24,5 до 38%, Ozon – с 25 до 44%.
«Данная практика является демпингом для захвата рынка потребительских товаров: спрос перетекает в онлайн, малый и средний офлайн-бизнес закрывается, у селлеров растет финансовая нагрузка, а отсутствие контроля над ценой лишает их возможности управлять маркетинговой стратегией и брендом, – говорится в письме. – В долгосрочной перспективе это ведет к монополизации рынка, усилению давления на поставщиков при определении цен на товары, зависимости потребителей от платформ и последующему росту цен».
В-третьих, авторы письма предлагают усилить контроль за оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции на платформах.
Запретить продажи товаров питания на маркетплейсах по комиссионной модели предлагал и директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов. Чиновник заявил об этом 30 января на заседании комиссии по развитию электронной торговли Регионального общественного центра интернет-технологий.
Богданов в разговоре с «Ведомостями» заявил, что поддерживает «идею Минпромторга».
Онлайн-площадки выступают таким же каналом продаж продовольствия для потребителей и сбыта для производителей, но при этом не несут обязательств, сопоставимых с торговыми сетями, добавил он. Богданов объяснил, что розничные сети по закону обязаны выкупать у поставщика продовольственные товары в собственность, соблюдать требования по срокам оплаты поставок, возвратам, утилизации товаров и множество других. Но платформы могут продавать продукты питания по договору комиссии и под все эти требования не подпадают. По мнению Богданова, такой дисбаланс может привести к сокращению каналов продаж, создавая риски для физической доступности продуктов и продовольственной безопасности.
Представитель Ozon в разговоре с «Ведомостями» заявил, что не знаком с содержанием письма, но в компании считают подобные ограничения угрозой для небольших региональных производителей, которые продают свои товары на платформах. По данным компании, с площадкой работает более 48 000 продавцов продовольственных товаров, большинство из них – представители малого и среднего бизнеса. Запрет или пересмотр модели продаж, по мнению компании, может привести к закрытию части таких предприятий и ограничить доступ покупателей к товарам первой необходимости, подчеркнул представитель маркетплейса.
Как торгуют в онлайне
Во II квартале 2025 г. Ozon впервые в своей 28-летней истории получил чистую прибыль в 359 млн руб. против убытка в 28 млрд руб. годом ранее. Выручка компании во II квартале 2025 г. выросла на 87% год к году до 227,6 млрд руб., за III квартал – на 69% год к году до 258,9 млрд руб. Чистая прибыль в третьем квартале составила составила 2,9 млрд руб.
Wildberries не раскрывает финансовых показателей по кварталам. Чистая прибыль РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) в 2024 г. составила 104 млрд руб., оборот РВБ в сегменте e-commerce в России — 4,1 трлн руб., в эту сумму включены поступления за оказанные услуги, сообщала компания.
По словам президента Ассоциации цифровых платформ Ораза Дурдыева, для многих локальных производителей и предпринимателей выход на полку крупного офлайн-ритейла невозможен из-за высоких требований и условий работы, а маркетплейсы остаются для них единственным масштабируемым каналом сбыта.
«Мы не видим проблемы, которую должно решать это предложение, и, конечно, выступаем против него», – добавил представитель Ozon. По оценке компании, продовольственные товары на платформе – это в основном продукция длительного хранения (снеки, детское питание, бакалея), не требующая специальных условий. В 2025 г., по данным компании, продажи продовольствия выросли на 49% год к году.
Представитель Wildberries добавил, что продукты питания на площадке покупают в основном семьи и малый бизнес, в удаленных маленьких городах и селах и вовсе нет другого способа приобрести эти товары, а предложения производителей и ритейла приведет к исчезновению этой товарной категории на маркетплейсах.
Дурдыев заявил, что доля продовольственных товаров в общем объеме ассортимента маркетплейсов остается сравнительно небольшой, но одной из самых социально значимых. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отметил, что, по данным ассоциации, сейчас всего 4,3% от общего оборота розничных продаж продовольственных товаров продаются дистанционным способом.
Соколов предлагает вместо «запретительного» подхода к регулированию «созидательный». По его словам, очень актуальным сегодня было бы исключение запретов на посреднические договоры для продуктовых торговых сетей в онлайне (т. е. для тех случаев, когда покупатель заказывает товары в обычном магазине, но через сайт или приложение этого магазина. – «Ведомости»): «Это ограничение действующего закона о торговле значительно тормозит развитие иных видов цифровых платформ у компаний, являющихся изначально представителями продовольственной розницы».
Востриков, напротив, считает, что действующий закон о торговле сохраняет свою актуальность и важно сохранить его нормы. По его словам, он уже содержит ключевые гарантии защиты производителей и должен быть распространен на маркетплейсы, в том числе в части ограничения вмешательства в ценообразование. Одностороннее изменение и постоянный рост тарифов платформ, совокупность которых превышает наценки в традиционной рознице, возвраты нереализованной продукции и др. «не способствуют ценовой и физической доступности продуктов», резюмировал Востриков.