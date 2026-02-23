Суд удовлетворил иск «Евраза» к Evraz plc на 97,6 млрд рублей

В июле же группа «Евраз» сообщила о планах создать публичную компанию в России, которая объединит все российские активы группы («Ведомости» писали об этом 30 июля). В конце ноября была создана ПАО «Евраз», зарегистрированная в Нижнем Тагиле Свердловской области. В структуру новой компании вошли ключевые российские активы – «Евраз НТМК», «Евраз ЗСМК», «Западно-Сибирская ТЭЦ», «Евразруда» и др., всего около 60 юрлиц. Они сохранили свои названия и продолжили работать как дочерние компании ПАО «Евраз». Мощность объединенной группы составила около 12 млн т стали в год, что сопоставимо с ММК и «Северсталью». По финансовым показателям компания будет занимать третье место в российской черной металлургии, считает аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов.