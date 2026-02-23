Суд удовлетворил иск «Евраза» к Evraz plc на 97,6 млрд рублей

Суд удовлетворил иск «Евраза» к Evraz plc на 97,6 млрд рублейРешение позволит обратить в пользу истца активы британской группы в России
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Евраз НТМК» (Нижнетагильский металлургический комбинат, входит в ПАО «Евраз») к зарегистрированной в Великобритании Evraz plc о взыскании с нее почти 97,6 млрд руб. Соответствующее решение суд вынес на заседании 11 февраля, говорится в материалах суда, с которыми ознакомились «Ведомости».
Мотивировочная часть решения отсутствует, так как суд проходил в закрытом режиме – соответствующее ходатайство истца суд удовлетворил еще в ноябре. Сам иск «Евраза» был зарегистрирован судом в начале октября 2025 г. Детали дела не раскрываются, при этом известно, что спор касается взыскания денежных средств и обращение взыскания на имущество. «Евраз НТМК» требовал взыскать британской компании задолженность за счет изъятия ее активов в России, поясняла в октябре Evraz plc.
Британская структура также сообщала о намерении обратиться за юридической консультацией для защиты интересов компании и ее акционеров. Компания также планировала обратиться в управление по имплементации финансовых санкций (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI) Минфина Великобритании для получения необходимой лицензии на покрытие судебных расходов. «Ведомости» направили запросы в группу «Евраз», Evraz plc и OFSI.
Evraz plc была указана в качестве контролирующего лица группы «Евраз» в последней доступной отчетности группы за 2021 г. Через дочернюю «Евраз НТМК» Evraz plc контролировала другие крупные российские активы – Западно-Сибирский металлургический комбинат («Евраз ЗСМК»), Качканарский горно-обогатительный комбинат («Евраз КГОК») и «Евраз ванадий Тула». Акциями входящих в группу «Евраз» угольной компании «Распадская» и горно-металлургической компании «Тимир» Evraz plc владела напрямую, ее доля в акционерном капитале компаний составляла 93,24% и 51% соответственно. В ноябре Владимир Путин разрешил перевести эти активы c Evraz Plc на «Евраз КГОК».
Крупнейшими бенефициарами группы «Евраз» в 2021 г. были Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов (19,32%) и Александр Фролов (9,65%). Актуальная структура владения активами «Евраза» не раскрывается.
С мая 2022 г. «Евраз» находится под санкциями Великобритании. Министерством иностранных дел и международного развития страны мотивировало введение санкционных ограничений участием холдинга в стратегически важных для России отраслях – производстве рельсов и железнодорожных колес. Одновременно с этим были приостановлены торги акциями материнской компании группы – Evraz plc – на Лондонской бирже (LSE). В 2024 г. крупнейшие российские активы холдинга также были внесены в американский санкционный список – SDN List.
В июле 2025 г. Арбитражный суд Московской области по иску Министерства промышленности и торговли России приостановил действие корпоративных прав Evraz plc в «Евраз НТМК». По российскому законодательству именно Минпромторг выступает истцом в делах о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров в экономически значимых организациях (ЭЗО), находящихся в его ведении. В сентябре суд отказал Evraz plc в апелляции.
В июле же группа «Евраз» сообщила о планах создать публичную компанию в России, которая объединит все российские активы группы («Ведомости» писали об этом 30 июля). В конце ноября была создана ПАО «Евраз», зарегистрированная в Нижнем Тагиле Свердловской области. В структуру новой компании вошли ключевые российские активы – «Евраз НТМК», «Евраз ЗСМК», «Западно-Сибирская ТЭЦ», «Евразруда» и др., всего около 60 юрлиц. Они сохранили свои названия и продолжили работать как дочерние компании ПАО «Евраз». Мощность объединенной группы составила около 12 млн т стали в год, что сопоставимо с ММК и «Северсталью». По финансовым показателям компания будет занимать третье место в российской черной металлургии, считает аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов.
Основанием для предъявления иска стало добровольное погашение «Евразом НТМК» обязательств Evraz plc перед российскими держателями еврооблигаций, отмечает адвокат коллегии «Плесовских и партнеры» Елена Нижегородцева. Это дало возможность российской структуре «Евраза» требовать взыскания этой задолженности в судебном порядке и обратить взыскание на российские активы Evraz plc, считает она.
Судебное разбирательство между «Евраз НТМК» в больше степени является не коммерческим спором, а юридическим механизмом разделения российского бизнеса и зарубежной холдинговой структуры в условиях санкций, говорит директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. В условиях приостановки корпоративных прав иностранного акционера и создания публичного ПАО «Евраз» в России судебное решение позволяет формально перераспределить контроль над активами, которые ранее принадлежали британской компании, объясняет эксперт.
Решение арбитража соответствует устоявшейся судебной практике по механизму закона об ЭЗО, говорит управляющий партнер АБ «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский. К середине 2024 г. восемь из десяти экономически значимых организаций уже добились приостановки корпоративных прав иностранных холдингов в аналогичных закрытых процессах, напоминает он. «Однако иск «Евраз НТМК» к Evraz plc имеет характерную особенность: здесь помимо приостановки прав осуществляется обращение взыскания на имущество материнской компании в счет внутригрупповой задолженности. Это создает новый пример для аналогичных случаев «разведения» бизнеса, когда редомициляция невозможна или нецелесообразна», – обращает внимание юрист.
Решение суда выполняет ключевую функцию – создает правовую основу для перевода активов под российскую юрисдикцию без формальной редомицилиации холдинга, уверен Гребельский. Группа «Евраз» избрала стратегию не переезда из Великобритании, а фактического «разведения» бизнеса: российские активы консолидируются в новой структуре – ПАО «Евраз». Решение суда по сути «расчищает» корпоративную цепочку владения, устраняя формальное право собственности Evraz plc на российские активы, резюмирует юрист.
Решение суда подтверждает сложившуюся в настоящее время арбитражную практику удовлетворения требований российских структур международных холдингов о взыскании денежных средств и обращении взысканий на российские активы иностранных компаний, говорит Нижегородцева. Подобный подход стал частью практики в делах ЭЗО, добавляет Кабаков.
Для операционной деятельности российских предприятий «Евраза» решение не создает прямых рисков, считает Кабаков. При этом решение ускоряет реструктуризацию активов и снижает зависимость российского бизнеса от иностранной холдинговой компании, отмечает он.
Решение арбитража также будет способствовать реализации листинга в России, который запланировала группа «Евраз», считает Гребельский. Для этого необходимо было юридически «отвязать» российские активы от британского холдинга, поясняет он. Теперь формальных препятствий для создания ПАО и проведения IPO, по существу, не осталось, заключает эксперт.
Ответчик вправе обжаловать решение суда в течение месяца с момента получения решения в полном объеме, говорит Гребельский. На практике закрытый характер процесса и статус ЭЗО делают перспективы обжалования номинальными, считает юрист. «Закон об ЭЗО предусматривает восстановление корпоративных прав иностранного холдинга лишь при условии прекращения «недружественных действий», то есть снятия санкций, что в сейчас видится нереалистичным», – уверен он. Также акционеры могут обратиться в суды иностранных юрисдикций, но Россия приостановила исполнение решений недружественных юрисдикций, если они нарушают интересы российских компаний тем более из списка ЭЗО, добавляет Нижегородцева.