«Евраз» объединит российские активы в новом акционерном обществе

Новая структура – ПАО «Евраз» – будет зарегистрирована в Нижнем Тагиле (Свердловская обл.). В состав ПАО войдут два филиала – Нижнетагильский и Западно-Сибирский металлургические комбинаты. Последний также будет включать горнорудное подразделение компании «Евразруда». Всего в новую структуру будут интегрированы около 60 юридических лиц. Они сохранят свои названия и продолжат работать как дочерние компании ПАО «Евраз», уточняется в сообщении.