«Евраз» объединит российские активы в новом акционерном обществе

«Евраз» объединит российские активы в новом акционерном обществеРешение о вхождении в его состав угольной компании «Распадская» пока не принято
Горнометаллургическая группа «Евраз» создаст в России публичную компанию с одноименным названием, которая объединит российские активы группы и выйдет на Московскую биржу в 2026 г. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба «Евраза».
Новая структура – ПАО «Евраз» – будет зарегистрирована в Нижнем Тагиле (Свердловская обл.). В состав ПАО войдут два филиала – Нижнетагильский и Западно-Сибирский металлургические комбинаты. Последний также будет включать горнорудное подразделение компании «Евразруда». Всего в новую структуру будут интегрированы около 60 юридических лиц. Они сохранят свои названия и продолжат работать как дочерние компании ПАО «Евраз», уточняется в сообщении.
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