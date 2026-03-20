Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Пиво в России за год подорожало почти на 15%

Производители напитка повышают цены в связи с ростом ставок акцизов
Линда Журавлева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Средняя стоимость пива в России по итогам первых двух месяцев 2026 г. составила 177,6 руб. за литр, подсчитал оператор системы маркировки «Честный знак» – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). По его данным, это на 15% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. При этом в феврале, по словам представителя этой компании, цены на данный напиток выросли лишь на 0,3% до 177,8 руб. за литр. Похожая динамика и у Росстата. По подсчетам службы, в прошедший месяц пиво в среднем стоило 208,3 руб. за литр (+15% год к году). Примерно на столько же – на 16% до 192,1 руб. – оно подорожало и по итогам всего 2025 года.

Розничная стоимость стандартной, произведенной в России банки пива объемом около 0,5 л находится в диапазоне 79–99 руб., крупнейшие компании до последнего времени старались не поднимать ее выше 100 руб., отмечает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Но с начала 2026 г. большинство участников рынка начали пересматривать цены на этот напиток, утверждает независимый эксперт по алкогольному рынку Алексей Небольсин, не уточняя деталей. Но, по его словам, все это происходило и происходит не одномоментно.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте