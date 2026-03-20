Пиво в России за год подорожало почти на 15%

Средняя стоимость пива в России по итогам первых двух месяцев 2026 г. составила 177,6 руб. за литр, подсчитал оператор системы маркировки «Честный знак» – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). По его данным, это на 15% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. При этом в феврале, по словам представителя этой компании, цены на данный напиток выросли лишь на 0,3% до 177,8 руб. за литр. Похожая динамика и у Росстата. По подсчетам службы, в прошедший месяц пиво в среднем стоило 208,3 руб. за литр (+15% год к году). Примерно на столько же – на 16% до 192,1 руб. – оно подорожало и по итогам всего 2025 года.