Минэнерго и ФАС выступают против механизма «вези или плати» на железной дороге

Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступили против фиксации в уставе железнодорожного транспорта возможности использования механизма «вези или плати» во взаимоотношениях между РЖД и грузоотправителями. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, знакомых с ходом обсуждения инициативы. По словам одного из них, это еще больше усложнит доступ грузоотправителей к дефицитной инфраструктуре, особенно в восточном направлении. Источник в одном из крупных грузоотправителей также отмечает, что большинство компаний против этой инициативы.