Спрос на российский уголь в Китае снизился в январе – феврале

Экспорт российского угля всех видов в Китай в январе – феврале 2026 г. снизился на 15% к показателю аналогичного периода прошлого года до 10,8 млн т. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, с которыми ознакомились «Ведомости». В январе поставки составили 6,1 млн т, что на 3% меньше, чем в январе прошлого года, в феврале экспорт упал на 26% до 4,7 млн т, следует из статистики.