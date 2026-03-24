Спрос на российский уголь в Китае снизился в январе – феврале

Спрос на российский уголь в Китае снизился в январе – февралеПериод высоких запасов топлива в КНР совпал с неблагоприятной рыночной конъюнктурой
Экспорт российского угля всех видов в Китай в январе – феврале 2026 г. снизился на 15% к показателю аналогичного периода прошлого года до 10,8 млн т. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, с которыми ознакомились «Ведомости». В январе поставки составили 6,1 млн т, что на 3% меньше, чем в январе прошлого года, в феврале экспорт упал на 26% до 4,7 млн т, следует из статистики.
Отгрузки антрацита китайским потребителям в первые два месяца этого года снизились на 4% в годовом выражении до 1,8 млн т, бурого угля – выросли на 11% до 191 546 т, других видов энергетического угля – сократились на 30% до 3,3 млн т. В то же время поставки коксующегося (металлургического) угля увеличились на 3% до 5,5 млн т.
