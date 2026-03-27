Бизнес

Росимущество вновь выставило на продажу активы «Конти-рус»

Потенциальному инвестору они могут достаться с 50%-ным дисконтом
Линда Журавлева
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Росимущество вновь выставило активы кондитерской группы «Конти-рус» на продажу. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте электронной площадки ГИС «Торги». Прошлый аукцион прошел 25 марта, но он был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Новые торги назначены на 24 апреля. Стоимость лота по-прежнему составляет 4,78 млрд руб., но теперь есть цена отсечения в 2,39 млрд руб.

В состав продаваемого имущества входят акции АО «Конти-рус», 100% долей в ООО «КЦ «Мерлетто», ООО «Кэндимакс» и ООО «Мерлетто капитал», а также производственные площадки в Курской и Липецкой областях, где работает 3020 человек. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка АО «Конти-рус» в 2024 г. составила 17,9 млрд руб., но при этом компания понесла убыток в размере 366,5 млн руб.

