Туры на Мальдивы за месяц подешевели на 15%

Поездки на Мальдивы действительно дешевеют, подтверждают туроператоры. Средний чек на одного человека составляет $2946 (237 448 руб.) в апреле 2026 г., тогда как годом ранее – $3463 (293 905 руб.), отмечает генеральный директор Space Travel Артур Мурадян. Таким образом, по его словам, снижение за год составило 17,5%. В Onlinetours фиксируют сокращение среднего чека на 5,8% до 470 143 руб. в апреле 2026 г. в сравнении с тем же периодом прошлого года. Представитель Tez Tour говорит, что туры на эти острова подешевели на 10% за указанное время. А вот сервис бронирования туров и отелей Level.Travel, напротив, заметил рост среднего чека на отпуск на Мальдивах с января по апрель на 22% в сравнении год к году. В компании это объясняют сокращением числа бюджетных транзитных рейсов и увеличением количества прямых и более дорогих перелетов.