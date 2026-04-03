Туры на Мальдивы за месяц подешевели на 15%

Это связано с ситуацией на Ближнем Востоке
Валерия Кузьменко
Chelsea Gates
Туры на Мальдивы в марте 2026 г. подешевели на 10–15% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, путешествие туда продолжительностью 7 дней в четырехзвездочном отеле с перелетом на двоих в данный период обходилось в среднем в 320 000 руб. Снижение цен продолжится и в апреле, уверен эксперт.

Поездки на Мальдивы действительно дешевеют, подтверждают туроператоры. Средний чек на одного человека составляет $2946 (237 448 руб.) в апреле 2026 г., тогда как годом ранее – $3463 (293 905 руб.), отмечает генеральный директор Space Travel Артур Мурадян. Таким образом, по его словам, снижение за год составило 17,5%. В Onlinetours фиксируют сокращение среднего чека на 5,8% до 470 143 руб. в апреле 2026 г. в сравнении с тем же периодом прошлого года. Представитель Tez Tour говорит, что туры на эти острова подешевели на 10% за указанное время. А вот сервис бронирования туров и отелей Level.Travel, напротив, заметил рост среднего чека на отпуск на Мальдивах с января по апрель на 22% в сравнении год к году. В компании это объясняют сокращением числа бюджетных транзитных рейсов и увеличением количества прямых и более дорогих перелетов.

