Изъятый в госсобственность производитель ПВХ выставлен на продажу

Изъятый в госсобственность производитель ПВХ выставлен на продажуНесмотря на убыточность, «Саянскхимпласт» – перспективный актив, отмечают эксперты
Банк ПСБ от лица государства 4 апреля объявил аукцион по продаже 100% «Саянскхимпласта», а также четырех связанных с ним структур. Соответствующее уведомление размещено на площадке Российского аукционного дома (РАД). Вместе с «Саянскхимпластом» выставлено 100% торгового дома «Вектор» – через него продается основная продукция предприятия. Также на торги выставлена компания «Саянскгазобетон» – это производитель газобетонных блоков, расположенный на площадке основной организации, «Бизнесинтеллекта», которая оказывает «Саянскхимпласту» услуги по аренде, и «Бизнесактив», владеющий 99,9% «Бизнесинтеллекта».
Как следует из карточки уведомления на сайте РАД, активы выставлены на торги единым лотом по стартовой стоимости 30,3 млрд руб. с шагом в 1% от этой цены. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16.45 мск 10 апреля, рассмотрение назначено на 13.00 мск 13 апреля. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 6,07 млрд руб.
«Саянскхимпласт» является градообразующим предприятием города Саянска Иркутской области. В апреле 2025 г. Генпрокуратура подала иск в Хамовнический суд Москвы с требованием изъять в доход государства активы этого предприятия стоимостью более 92 млрд руб. у фактического владельца – экс-главы заксобрания Иркутской области Виктора Круглова. По версии прокуратуры, он нарушил ряд федеральных законов, которые запрещают совмещать государственный пост с бизнесом.
Источник «Ведомостей», знакомый с ходом проведения торгов, предполагает, что заявок на участие в первых двух аукционах, скорее всего, не будет из-за слишком коротких сроков экспозиции. Прием заявок ограничен шестью днями. Получение согласования ФАС для совершения сделки, по оценке источника, может занять около месяца. А вот в ходе публичных торгов, которые предусматривают последовательное снижение цены, инвесторы, похоже, появятся, предполагает он. По его словам, скорее всего, это произойдет после того, как стоимость лота опустится в два раза от стартовой цены.
«Саянскхимпласт» был образован в 1998 г. на базе производственных объектов «Саянскхимпрома» и представляет собой комплекс крупнотоннажных производств химической продукции хлорорганического профиля. По собственным данным компании, она обеспечивает порядка 30% общего объема выработки поливинилхлорида (ПВХ) в России. Кроме этого предприятие выпускает каустическую соду, соляную кислоту, гипохлорит натрия и отбеливающие вещества.
Чистый убыток «Саянскхимпласта» по РСБУ за 2025 г. составил почти 1,1 млрд руб. против прибыли в размере 20,7 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 6% до 22,02 млрд руб., себестоимость реализации выросла на 4% до 18,7 млрд руб., коммерческие расходы снизились на 7% почти до 2,9 млрд руб. Убыток от продаж составил 1,38 млрд руб. против прибыли 574,5 млн руб. годом ранее. Краткосрочные обязательства за прошлый год, включая кредиторскую задолженность, выросли на 0,2% до 1,393 млрд руб., долгосрочные обязательства увеличились на 11% до 1,11 млрд руб.
Актив может быть интересен структурам «Русала» или En+ (акционер «Русала»), предполагает источник «Ведомостей», знакомый с ходом проведения торгов. «Ведомости» направили запросы в эти компании.
Каустическая сода, которую выпускает «Саянскхимпласт», необходима для производства алюминия, рассуждает советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников. По его словам, диверсификация мощностей сейчас является частью стратегии развития любого устойчивого бизнеса. По его мнению, при наличии сырья с Ковыктинского месторождения компания имеет все шансы восстановить рентабельность.
Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что рыночная стоимость «Саянскхимпласта» составляет порядка 70–90 млрд руб. На компанию приходится порядка 30% всего производства поливинилхлорида в России и 15–20% – каустической соды, поясняет он. Это перспективный актив, так как, несмотря на текущую макроэкономическую ситуацию, в долгосрочной перспективе спрос на ПВХ в стране будет расти, в том числе за счет строительного сектора, считает эксперт. ПВХ используется для производства пластиковых труб, линолеума и другой продукции, необходимой при строительстве, напоминает Хазанов.