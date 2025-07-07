Чего ждать депутатам-бизнесменам после национализации «Южуралзолота»Эксперты прогнозируют усиление надзора за декларациями и сделками парламентариев
Иск заместителя генпрокурора России Юрия Пономарева в Советский районный суд Челябинска об обращении в доход государства активов, связанных с основным владельцем «Южуралзолота» Константином Струковым (все принадлежащие бизнесмену акции в ПАО «Южуралзолото группа компаний» и 100% ООО «Управляющая компания ЮГК»), возобновил общественную дискуссию о ценности мандатов региональных парламентов. Струков с 2000 г. заседает в заксобрании Челябинской области, а с 2016 г. является заместителем председателя парламента, он член «Единой России».
«Коммерсантъ» сообщил 5 июля, что Струков пытался вылететь в Турцию на своем арестованном бизнес-джете из Челябинска, но Росавиация запретила взлет. Позже в «Южуралзолоте» опровергли этот факт. Там уточнили, что Струков не пытался покинуть Россию и в течение всего дня 5 июля находился на рабочем месте в московском офисе, писал РБК. В компании отметили, что бизнесмена и депутата не задерживали и «никаких следственных мероприятий в отношении его не проводилось».
Это не первая история, когда наличие у владельца бизнеса депутатского мандата рассматривается как коррупция, говорит председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг («Справедливая Россия», избран от Челябинской области). «Удобная позиция – не надо ничего доказывать. Сам факт того, что он депутат, означает, что априори он нарушил антикоррупционные запреты», – отмечает Гартунг. К примеру, в мае 2025 г. Хамовнический райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему председателю заксобрания Иркутской области Виктору Круглову и членам его семьи об изъятии активов крупнейшего в России производителя поливинилхлорида АО «Саянскхимпласт» стоимостью более 92 млрд руб.
Без охоты на ведьм
Касательно «Южуралзолота» требования Генпрокуратуры напрямую не связаны со статусом Струкова как депутата заксобрания Челябинской области, обращает внимание управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров. «В связи с этим Генпрокуратура направляет подобные требования в отношении активов, которые, по ее мнению, были приобретены незаконно и подлежат обращению в доход государства вне зависимости от статуса текущего держателя актива», – сказал он «Ведомостям».
Что касается конфликта интересов, то его определение специально сформулировано достаточно широко, чтобы избежать внедрения различных схем обхода данного ограничения, уточнил Хантимиров.
Если рассматривать саму конструкцию иска, с которым к Струкову обратилась Генпрокуратура, то предмет доказывания существенно одновременно и расширяы«Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «С таким творческим подходом возможно в целом предъявить претензии достаточно широкому кругу депутатов в том или ином образовании, которые до момента получения статуса имели в наличии бизнес», – сказал он. По мнению адвоката Заура Царакова, в ближайшее время усилится надзор за декларациями и сделками депутатов, но «без охоты на ведьм». «Фокус сохранится на резонансных случаях, где нарушения сочетаются с угрозами экономической безопасности. Главными кандидатами на претензии станут те, против кого уже есть оперативные данные ФСБ и СКР, а не весь класс региональных олигархических депутатов», – считает адвокат.
Совмещение предпринимательской и депутатской деятельности – распространенная практика в регионах, она легальна в том случае, если депутат-бизнесмен осуществляет свои полномочия в заксобрании или представительном органе местного самоуправления на освобожденной основе (т. е. не получает за это зарплату). Среди видных представителей бизнеса в региональных парламентах помимо Струкова Павел Кива (заксобрание Новосибирской области), Сергей Моренков (заксобрание Ленинградской области), Андрей Мурзов (Самарская губернская дума) и др.
Пока предпринимательское сообщество воспринимает кейс Струкова не как угрозу, а как личные разборки, говорит собеседник из числа депутатов заксобрания Новосибирской области. «Но если это еще 2–3 раза повторится, станет системой, я думаю, что уже все задумаются», – сказал он «Ведомостям».
Опасное сочетание
По словам Гартунга, сам факт таких дел уже ударил по желанию предпринимателей избираться в заксобрания. «Самая главная опасность – доверие к государству со стороны предпринимателя. Если под таким предлогом отнимать все имущество, это даже не национализация – это экспроприация. Вопрос по инвестклимату бьет очень серьезно. Торги «Южуралзолота» уже приостановлены на бирже. Это говорит о том, что миноритарии не верят, что их не коснется. Если миноритарии такого крупного эмитента уже так реагируют, нетрудно спрогнозировать реакцию других миноритариев», – отмечает депутат.
С точки зрения борьбы за депутатские мандаты дело Струкова, несомненно, насторожит региональных бизнесменов, согласен политолог Константин Туровский. «Прежде они полагали, что работа на неосвобожденной основе облегчает совмещение с бизнесом. Сейчас они делают вывод, что совмещать бизнес и депутатский статус опасно в принципе», – сказал он «Ведомостям». По мнению Туровского, это вполне устроит региональные власти, поскольку им проще будет продвигать общественников и участников спецоперации на выборные должности. «Но минусом станет сокращение спонсорской помощи со стороны бизнеса», – считает эксперт.
Ценность мандатов для представителей крупного бизнеса уже подорвана, уверен политолог Константин Калачев: «Слишком много всяких ограничений». По его мнению, реальных бизнесменов в депутатском корпусе будет все меньше и меньше, «пока институциональные условия не изменятся».
Депутат Ярославской областной думы сказал «Ведомостям», что ценности в местных мандатах давно нет, поэтому все более-менее серьезные владельцы бизнеса (признававшиеся в прошлом богатейшими депутатами Илья Круглов и Яков Якушев) ушли из состава регионального парламента. «Решать проблемы бизнеса уже давно удобнее, не подсвечивая себя в публичной политике. А так, конечно, уверен, что все напряжены. У нас крупного бизнеса в собственности жителей города осталось совсем немного», – отметил собеседник «Ведомостей».
В подготовке материала участвовал Евгений Мездриков