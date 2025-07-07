Чего ждать депутатам-бизнесменам после национализации «Южуралзолота»

Если рассматривать саму конструкцию иска, с которым к Струкову обратилась Генпрокуратура, то предмет доказывания существенно одновременно и расширяы«Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «С таким творческим подходом возможно в целом предъявить претензии достаточно широкому кругу депутатов в том или ином образовании, которые до момента получения статуса имели в наличии бизнес», – сказал он. По мнению адвоката Заура Царакова, в ближайшее время усилится надзор за декларациями и сделками депутатов, но «без охоты на ведьм». «Фокус сохранится на резонансных случаях, где нарушения сочетаются с угрозами экономической безопасности. Главными кандидатами на претензии станут те, против кого уже есть оперативные данные ФСБ и СКР, а не весь класс региональных олигархических депутатов», – считает адвокат.