Как активы «Южуралзолота» оказались под арестом

Как активы «Южуралзолота» оказались под арестомДепутат Константин Струков, по мнению Генпрокуратуры, незаконно занимался предпринимательством
Заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев обратился в Советский райсуд Челябинска с требованием об изъятии в казну государства активов, связанных с основным владельцем «Южуралзолота» Константином Струковым. В их числе все принадлежащие Струкову акции в ПАО «Южуралзолото группа компаний» и 100% ООО «Управляющая компания ЮГК». Суд в Челябинске назначил предварительное заседание по делу на 8 июля и сразу удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах – аресте активов.
С 2000 г. Струков является депутатом Законодательного собрания Челябинской области, с 2017 г. – зампред законодательного органа. В декларациях депутата указаны доходы госслужащего, его статус президента ООО «УК ЮГК», а в собственности – акции коммерческих предприятий, в том числе ПАО «Южноуралзолото группа компаний». Струков установил контроль над «Южуралзолотом» в 1997 г., когда был назначен директором одноименного государственного предприятия при губернаторе Челябинской области Петре Сумине (занимал пост с 1997 по 2010 г.), рассказывает источник «Ведомостей», знакомый с содержанием иска Генпрокуратуры. По его словам, в ходе проведенной процедуры банкротства активы государственного предприятия «Южуралзолото» были выведены во вновь созданное ПАО «Южноуралзолото группа компаний», которое стало заниматься добычей, первичной переработкой и реализацией золота.
До 2022 г. участие Струкова в ПАО «ЮГК» было оформлено на кипрский офшор – Ugold Limited, а его номинальным руководителем была его дочь – Александра Струкова, которая, как отмечает собеседник «Ведомостей», имеет гражданство Швейцарии и там же постоянно проживает. Бизнесом же, по мнению Генпрокуратуры, фактически управлял сам Струков, что ему прямо запрещено российским законодательством. Затем Струков перевел владение активами в российскую юрисдикцию, оформив их на свое имя. В декабре 2024 г. управляющая компания Газпромбанка «ААА управление капиталом», действующая в качестве доверительного управляющего ЗПИФ «Фиалка», приобрела у Струкова 22% акций ЮГК. У Струкова осталось 67,85% компании. В свободном обращении находится 10,2% акций.
Струков не передавал принадлежащие активы в доверительное управление вопреки 273-ФЗ «О противодействии коррупции», обращает внимание собеседник «Ведомостей»: по мнению Генпрокуратуры, он создал ложную видимость оформления своих активов в доверительное управление ООО «УК ЮГК». Но его единственным учредителем и президентом выступает сам Струков – т. е. собственником и доверительным управляющим имущества выступает одно и то же лицо, что в силу закона запрещено, объясняет источник.
Избрание депутатом позволило Струкову завладеть производственными мощностями и имущественным комплексом предприятия, посчитали в надзорном ведомстве: у него появился иммунитет, обеспечивающий освобождение от контрольно-надзорных проверок и ответственности. Также Струков входит в состав комитета по экологии и природопользованию, к деятельности которого относятся вопросы охраны окружающей среды, в связи с чем обладает информацией о важнейших промышленных и инфраструктурных объектах, отмечает собеседник.
Таким образом, продолжает он, Струков действовал в условиях постоянного конфликта интересов, поскольку одновременно являлся депутатом, определяющим условия поведения в области природопользования, и управлял предприятием, осуществляющим деятельность в этой же сфере. В силу совмещения статусов Струков имел возможность вводить такое нормативное регулирование, которое было выгодно бизнес-интересам подконтрольных ему коммерческих организаций, а не общественным нуждам. В результате он фактически монополизировал стратегическую отрасль по добыче золота в Уральском и других федеральных округах, резюмировал собеседник.
«Ведомости» направили запросы в Генпрокуратуру, ЮГК, Газпромбанк. Связаться со Струковым не удалось.
Как работает бизнес ЮГК
«Южуралзолото», по данным самой компании, занимает 4-е место по производству золота в России и 2-е – по ресурсам. По данным Союза золотопромышленников, в 2021 г. (последние доступные данные) компания занимала 6-е место по добыче – 13 т (-0,2% к 2020 г. ) после «Полюса», Polymetal, Kinross Gold (в июне 2022 г. российские активы этой канадской компании выкупила Highland Gold), Petropavlovsk (в сентябре 2022 г. ее активы куплены УГМК, управляются компанией «Атлас майнинг») и Nordgold.
ЮГК ведет добычу на двух хабах – Уральском (Челябинская область) и Сибирском (Красноярский край и Хакасия), на каждый из которых приходится примерно половина от общего объема производства. Активы в Челябинской области включают действующие месторождения Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Курасан, а также лицензии на геологоразведку и опытно-промышленное производство (Наилинский и Осейский участки, месторождения Алтын-Таш и Зайцевское). В Хакасии ЮГК принадлежит «Коммунаровский рудник», в Красноярском крае – месторождения россыпного золота («Прииск Дражный», «Соврудник»). Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях.
Как изымали соликамский магниевый завод
Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 46 млн унций золотого эквивалента (по классификации JORC). По оценке компании, ресурсы достаточны для добычи в течение не менее 30 лет.
В 2024 г. производство золота ЮГК снизилось на 17% к уровню 2023 г. до 10,6 т. Сокращение производства обусловлено временным запретом Ростехнадзора на проведение с августа горных работ из-за нарушений на четырех карьерах Уральского хаба. По прогнозу ЮГК, в 2025 г. компания произведет 12–14,4 т золота, т. е. увеличит выпуск на 13–36%. Выручка «Южуралзолота» в 2024 г. на фоне роста цен на золото увеличилась на 12% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 75,9 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11% до 34,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 8,8 млрд руб., увеличившись в 12 раз по сравнению с показателем 2023 г.
Золотые бумаги
Утром 3 июля акции ЮГК на новостях об иске рухнули на 17% (до 0,48 руб. за штуку), но в течение дня замедлили падение и к вечеру снижались на 9,38%, торгуясь по 0,52 руб. По итогам торгов 2 июля акции также упали на 12,34% на фоне новостей об обысках в компании – за два дня бумаги потеряли около 23%.
В этот же день, 3 июля, акционеры ЮГК отказались выплачивать дивиденды за 2024 г.
На пересмотр таргет по бумагам компании отправили УК «Первая», БКС, инвестбанк «Синара» и «Т-инвестиции». Также «Синара» исключила бумагу из своего портфеля, где ее вес составлял 2%.
Государство имеет право и должно защищать свои интересы, если были допущены противоправные действия, поэтому Банк России не оспаривает и не комментирует действия Генеральной прокуратуры, сказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин журналистам в кулуарах Финансового конгресса. Регулятор не слышал, что сейчас есть прямые угрозы миноритарным акционерам, но за ситуацией «надо следить очень внимательно», чтобы права розничных акционеров не были ущемлены, добавил Чистюхин. Также надо обеспечить, чтобы все обязательства по облигациям тоже выполнялись, указал он.
В Ассоциации розничных инвесторов пока не видят рисков повторения истории с Соликамским магниевым заводом (СМЗ) для розничных инвесторов, так как, судя по новостям, они не являются ответчиками по иску, говорит предправления ассоциации Илья Херсонцев. Он отмечает, что ряд дел, инициированных ведомством, коснулся публичных эмитентов и создал среди розничных инвесторов неуверенность и негативный фон. Теперь каждое событие такого рода воспринимается крайне нервно, говорит Херсонцев, указывая, что поводы есть: розничные инвесторы до сих пор не получают купоны по облигациям компании «Борец», а также теряют на закрытии маржинальных позиций.
Юристы также полагают, что рисков повторения истории с Соликамским магниевым заводом в части ареста акций миноритариев, которые купили бумаги на бирже, нет или они минимальны. Передача активов в госсобственность в связи с нарушением процедуры приватизации (как с СМЗ) и из-за несоблюдения ограничений собственником (как с ЮГК) не одно и то же, говорит генеральный директор юрфирмы «Легикон-право» Оксана Попова. Тогда использовался правовой механизм так называемой виндикации всех акций завода, в том числе и у добросовестных приобретателей, купивших акции на бирже, напоминает старший юрист «Алимирзоев и Трофимов» Владислав Монахов. Иск Генпрокуратуры не касается всех акций ЮГК, добавляет генеральный директор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.
Недавно 22% акций ЮГК перешли под контроль структур Газпромбанка, напоминает аналитик «Финама» Алексей Калачев, отмечая, что не готов представить себе, что их тоже могут изъять. Обосновать отъем акций у биржевых миноритарных акционеров ЮГК также будет крайне сложно, говорит он: эти акции были куплены на бирже после публичного размещения – такое изъятие нанесло бы слишком сильный удар по инвестклимату на фоне больших планов по проведению на бирже новых IPO.
ЮГК остается публичной компанией, у которой сменится мажоритарный акционер, даже единоличный исполнительный орган в лице УК ЮГК останется тот же, только перейдет под государственный контроль, рассуждает Калачев: золотодобывающая компания продолжает деятельность, у нее не изымаются добывающие активы. Но высокая волатильность в акциях ЮГК может сохраниться, говорит он.