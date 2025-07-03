«Ведомости» узнали, почему прокуратура требует изъять «Южуралзолото»По данным ведомства, Константин Струков пользовался своим положением ради выгоды бизнес-интересам
Генеральная прокуратура РФ 3 июля подала в суд исковое заявление, в котором потребовала обратить в доход государства акции «Южуралзолота», принадлежащие миллиардеру Константину Струкову. Собеседник «Ведомостей» рассказал о причинах такого решения.
По его словам, Струков одновременно являлся депутатом, определяющим условия поведения в области природопользования, и управлял предприятием, осуществляющим деятельность в этой же сфере. В силу совмещения статусов, говорит источник, у Струкова была возможность вводить такое нормативное регулирование, которое было выгодно бизнес-интересам подконтрольных ему коммерческих организаций, а не общественным нуждам.
В иске надзорного ведомства говорится, что Струков установил контроль над «Южуралзолотом» в 1997 г., когда был назначен директором данной компании при губернаторе Челябинской области Петре Сумине (занимал пост с 1997 по 2010 г.). Это общество было создано на базе государственного предприятия «Южуралзолото».
При вступлении в должность руководителя предприятия у Струкова возникло намерение по завладению его производственными мощностями и имущественным комплексом, отметил собеседник. В 2000 г. его избрали депутатом законодательного собрания Челябинской области. Новый статус, пришли к выводу в генпрокуратуре, позволял ему выдавать свои противоправные действия по отношению к «Южуралзолото» как общественно полезные и необходимые.
Этот же статус, уточняет источник, предоставлял ему иммунитет, обеспечивающий освобождение от контрольно-надзорных проверок и ответственности.
Как было установлено надзором, доходы, полученные от эксплуатации государственного имущества, были преобразованы Струковым и на них он создал холдинг – группу компаний «ЮГК» путем учреждения или приобретения в период с 2002 г. по 2023 г. ряда взаимосвязанных организаций. Сейчас этот холдинг, утверждает источник, производит 450 000 унций золота в год, осваивает месторождения на территории Челябинской области, Красноярского края и Республики Хакасия. Его капитализация превышает 180 млрд руб., а ежегодная выручка составляет 54 млрд руб. Валовая прибыль составляет 34 млрд руб. Тем самым Струков, следует из иска, «по должности курирующий недропользование, ключевые активы в данной сфере сосредоточил в своем подчинении, монополизировав стратегическую отрасль по добыче золота в Уральском и других федеральных округах».
Об исковом заявлении Генпрокуратуры стало известно 3 июля. Кроме требования обратить в доход государства акции «Южуралзолота», иск содержит требование о передаче 100%-ной доли в ООО «Управляющая компания «ЮГК» в собственность государства. В документе подчеркивается, что бизнесмен создал ЮГК, завладел имуществом компании «Южуралзолото», которую возглавлял ранее, и таким образом нарушил запрет на осуществление предпринимательской деятельности.
2 июля сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в офисах компании «Южуралзолото», а также аффилированных с ним организаций в Пласте и в Челябинске. Тогда было известно, что оперативные мероприятия связаны с уголовными делами о нарушении природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК.