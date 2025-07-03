«Ведомости» узнали, почему прокуратура требует изъять «Южуралзолото»

Как было установлено надзором, доходы, полученные от эксплуатации государственного имущества, были преобразованы Струковым и на них он создал холдинг – группу компаний «ЮГК» путем учреждения или приобретения в период с 2002 г. по 2023 г. ряда взаимосвязанных организаций. Сейчас этот холдинг, утверждает источник, производит 450 000 унций золота в год, осваивает месторождения на территории Челябинской области, Красноярского края и Республики Хакасия. Его капитализация превышает 180 млрд руб., а ежегодная выручка составляет 54 млрд руб. Валовая прибыль составляет 34 млрд руб. Тем самым Струков, следует из иска, «по должности курирующий недропользование, ключевые активы в данной сфере сосредоточил в своем подчинении, монополизировав стратегическую отрасль по добыче золота в Уральском и других федеральных округах».