Газета
Телеграм
Главная / Общество /

РБК: сотрудники ФСБ и СК провели обыски в офисах «Южуралзолото»

Ведомости

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета (СК) РФ в Челябинской области провели обыски в офисах компании «Южуралзолото», а также аффилированных с ним организаций в Пласте и в Челябинске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Кроме того, обыски также проходят на рабочих местах главы и основного акционера компании, миллиардера Константина Струкова. 

Собеседник издания рассказал, что оперативные мероприятия связаны с уголовными делами о нарушении природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК в Пластовском и Еткульском районах. По версии силовых структур, нарушение законодательства привело к загрязнению водоохраной зоны и ухудшению экологической обстановки. 

Кроме того, за последние годы произошло шесть инцидентов, повлекших смерть сотрудников компании. Это может косвенно подтверждать факт халатного отношения должностных лиц «Южуралзолота» к требованиям промышленной безопасности, заявил собеседник РБК.

В связи с обысками акции «Южуралзолото» обвалились на 10%, пишет РБК. По состоянию на 10:51 мск котировки компании теряли 10,07% и падали до 0,6055 руб. за ценную бумагу.

31 марта компания отчиталась о значительном ухудшении финансовых показателей за 2024 г. Чистый убыток ЮГК вырос до 7,2 млрд руб., а выручка по РСБУ снизилась почти на 26%, достигнув 25 млрд руб. Причиной убытков стала временная приостановка производства в рамках Уральского хаба. Магнитогорская природоохранная прокуратура подала иски к компании с требованием взыскания вреда, причиненного почве и водным ресурсам.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных