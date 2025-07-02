РБК: сотрудники ФСБ и СК провели обыски в офисах «Южуралзолото»

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета (СК) РФ в Челябинской области провели обыски в офисах компании «Южуралзолото», а также аффилированных с ним организаций в Пласте и в Челябинске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Кроме того, обыски также проходят на рабочих местах главы и основного акционера компании, миллиардера Константина Струкова.