РБК: сотрудники ФСБ и СК провели обыски в офисах «Южуралзолото»
Сотрудники ФСБ и Следственного комитета (СК) РФ в Челябинской области провели обыски в офисах компании «Южуралзолото», а также аффилированных с ним организаций в Пласте и в Челябинске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Кроме того, обыски также проходят на рабочих местах главы и основного акционера компании, миллиардера Константина Струкова.
Собеседник издания рассказал, что оперативные мероприятия связаны с уголовными делами о нарушении природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК в Пластовском и Еткульском районах. По версии силовых структур, нарушение законодательства привело к загрязнению водоохраной зоны и ухудшению экологической обстановки.
Кроме того, за последние годы произошло шесть инцидентов, повлекших смерть сотрудников компании. Это может косвенно подтверждать факт халатного отношения должностных лиц «Южуралзолота» к требованиям промышленной безопасности, заявил собеседник РБК.
В связи с обысками акции «Южуралзолото» обвалились на 10%, пишет РБК. По состоянию на 10:51 мск котировки компании теряли 10,07% и падали до 0,6055 руб. за ценную бумагу.
31 марта компания отчиталась о значительном ухудшении финансовых показателей за 2024 г. Чистый убыток ЮГК вырос до 7,2 млрд руб., а выручка по РСБУ снизилась почти на 26%, достигнув 25 млрд руб. Причиной убытков стала временная приостановка производства в рамках Уральского хаба. Магнитогорская природоохранная прокуратура подала иски к компании с требованием взыскания вреда, причиненного почве и водным ресурсам.