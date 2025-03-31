Чистый убыток «Южуралзолота» вырос до 7,2 млрд рублей в 2024 году

Чистый убыток группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК) по итогам 2024 г. вырос до 7,2 млрд руб., а выручка по РСБУ снизилась почти на 26% до 25 млрд руб. Это произошло из-за того, что в прошлом году ЮГК временно приостанавливала добычу в рамках Уральского хаба, поскольку Магнитогорская природоохранная прокуратура подала иски к компании по взысканию вреда, причиненного почве и водным ресурсам, следует из аудиторского заключения «Листик и партнеры».