Чистый убыток «Южуралзолота» вырос до 7,2 млрд рублей в 2024 году
Чистый убыток группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК) по итогам 2024 г. вырос до 7,2 млрд руб., а выручка по РСБУ снизилась почти на 26% до 25 млрд руб. Это произошло из-за того, что в прошлом году ЮГК временно приостанавливала добычу в рамках Уральского хаба, поскольку Магнитогорская природоохранная прокуратура подала иски к компании по взысканию вреда, причиненного почве и водным ресурсам, следует из аудиторского заключения «Листик и партнеры».
В результате предъявленных исков в августе 2024 г. открытые горные работы на карьерах «Южный Курасан», «Западный Курасан», «Светлинский» и «Березняковский» были приостановлены сроком до 90 дней для ликвидации выявленных нарушений. Реализация золота сократилась на 43% до 3,2 т.
«Компанией были приняты меры для устранения нарушений, что позволило возобновить деятельность в полном объеме. Компания не планирует сокращения численности рабочих, сокращения объемов добычи, переработки и приостановки разработки месторождений», – говорится в заключении.
В феврале ЮГК сообщала, что в 2024 г. снизила производство золота на 17% до 10,6 т. По словам финансового директора Артема Клецкина, снижение результатов было связано с запретом горных работ со стороны Ростехнадзора в августе на четырех карьерах в Уральском хабе. Производство золота было возобновлено только к концу года.
ЮГК – одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, ведет добычу в стране в двух хабах – Уральском и Сибирском. Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях.