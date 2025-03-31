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Чистый убыток «Южуралзолота» вырос до 7,2 млрд рублей в 2024 году

Ведомости

Чистый убыток группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК) по итогам 2024 г. вырос до 7,2 млрд руб., а выручка по РСБУ снизилась почти на 26% до 25 млрд руб. Это произошло из-за того, что в прошлом году ЮГК временно приостанавливала добычу в рамках Уральского хаба, поскольку Магнитогорская природоохранная прокуратура подала иски к компании по взысканию вреда, причиненного почве и водным ресурсам, следует из аудиторского заключения «Листик и партнеры».

В результате предъявленных исков в августе 2024 г. открытые горные работы на карьерах «Южный Курасан», «Западный Курасан», «Светлинский» и «Березняковский» были приостановлены сроком до 90 дней для ликвидации выявленных нарушений. Реализация золота сократилась на 43% до 3,2 т.

«Компанией были приняты меры для устранения нарушений, что позволило возобновить деятельность в полном объеме. Компания не планирует сокращения численности рабочих, сокращения объемов добычи, переработки и приостановки разработки месторождений», – говорится в заключении.

В феврале ЮГК сообщала, что в 2024 г. снизила производство золота на 17% до 10,6 т. По словам финансового директора Артема Клецкина, снижение результатов было связано с запретом горных работ со стороны Ростехнадзора в августе на четырех карьерах в Уральском хабе. Производство золота было возобновлено только к концу года.

ЮГК – одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, ведет добычу в стране в двух хабах – Уральском и Сибирском. Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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