«Южуралзолото» сократила производство на 17% в 2024 году

В сообщении приведены слова финансового директора ЮГК Артема Клецкина о том, что снижение производственных результатов в 2024 г. связано с запретом горных работ со стороны Ростехнадзора в августе на четырех карьерах в Уральском хабе. В связи с запретом производство золота было возобновлено только к концу года. Клецкин подчеркивает, что сейчас компания исправила все замечания и следует рекомендациям регулятора.