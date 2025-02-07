«Южуралзолото» сократила производство на 17% в 2024 году
В 2024 г. группа компаний «Южуралзолото» (ЮГК) снизила производство золота на 17% до 10,6 т, сообщает компания.
В сообщении приведены слова финансового директора ЮГК Артема Клецкина о том, что снижение производственных результатов в 2024 г. связано с запретом горных работ со стороны Ростехнадзора в августе на четырех карьерах в Уральском хабе. В связи с запретом производство золота было возобновлено только к концу года. Клецкин подчеркивает, что сейчас компания исправила все замечания и следует рекомендациям регулятора.
По итогам 2024 г. на Уральском хабе ЮГК производство золота снизилось на 48% до 3,4 т. Переработка руды к концу года снизилась на 22% и составила 14,4 млн т.
На Сибирском хабе в Краснодарском крае в 2024 г. производство золота выросло на 13% и составило 5,8 т благодаря запуску месторождения «Высокое». Переработка руды выросла на 39% и составила 0,6 млн т.
На Сибирском хабе в Хакасии производство золота в 2024 г. выросло на 28% и составило 1,4 т на фоне выхода на проектную мощность третьей технологической линии золотоизвлекательной фабрики. Переработка руды выросла на 51% и составила 1,9 млн т.
Клецкин подчеркивает, что в 2025 г. в Сибирском хабе ожидается рост производства золота в сравнении с 2024 г. на 16-27%. Основной вклад внесет месторождение «Высокое». В Хакасии ожидается увеличение объемов производства до 21-27%. Уровень роста производства золота по компании ожидается на уровне 13-35%. В 2025 г. компания «смотрит с оптимизмом».
ЮГК – одна з крупнейших золотодобывающих компаний России, ведет добычу в России в двух хабах – Уральском и Сибирском. Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях.
23 декабря 2024 г. управляющая компания Газпромбанка приобрела 22% акций российского золотодобытчика ЮГК у бизнесмена Константина Струкова. Пакет купила компания «ААА управление капиталом», входящая в группу Газпромбанк. Несмотря на сделку, Струков остается крупнейшим акционером золотодобытчика с долей в 67,85% от уставного капитала.