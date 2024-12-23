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Структура Газпромбанка купила у бизнесмена Струкова 22% «Южуралзолота»

Ведомости

Управляющая компания Газпромбанка приобрела 22% акций российского золотодобытчика «Южуралзолото» (ЮГК) у бизнесмена Константина Струкова, следует из сообщения на сайте раскрытия корпоративной информации. Было продано более 49 млн голосов.

Пакет купила компания «ААА управление капиталом», входящая в группу Газпромбанк. Несмотря на сделку, Струков остается крупнейшим акционером золотодобытчика с долей в 67,85% от уставного капитала. Доля акций компании в свободном обращении – 10,15%. Как пояснил сам Струков в сообщении, вхождение инвестора в лице одной из крупнейших компаний страны «подтверждает привлекательность инвестиционной истории ЮГК и дает высокую оценку перспективам компании».

Бизнесмен отметил, что прекращение обязательств, по которым компания выступает поручителем, наряду с поэтапным уменьшением задолженности «существенно» укрепят кредитный профиль компании. На фоне новости акции золотодыбтчика резко выросли в цене, прибавив почти 10%. Цена закрытия сделки на Мосбирже на 17:17 мск составила 0,8 руб. за обыкновенную акцию. При этом, 20 декабря Мосбиржа и сама внесла активы ЮГК в вечерние торги, а также внесла их в базу расчетов.

12 ноября Ростехнадзор разрешил добычу золота на трех карьерах ЮГК в Челябинской области. По итогам снятия ограничений, в связи с «устранением компанией нарушений», закрытым остается один золотодобывающий карьер уральского хаба ЮГК – «Светлинский». ЮГК, четвертая по объемам добычи золота в России, разместила в прошлом и в этом году свыше 10% своих акций в ходе IPO и SPO на Московской бирже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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