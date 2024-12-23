Структура Газпромбанка купила у бизнесмена Струкова 22% «Южуралзолота»
Управляющая компания Газпромбанка приобрела 22% акций российского золотодобытчика «Южуралзолото» (ЮГК) у бизнесмена Константина Струкова, следует из сообщения на сайте раскрытия корпоративной информации. Было продано более 49 млн голосов.
Пакет купила компания «ААА управление капиталом», входящая в группу Газпромбанк. Несмотря на сделку, Струков остается крупнейшим акционером золотодобытчика с долей в 67,85% от уставного капитала. Доля акций компании в свободном обращении – 10,15%. Как пояснил сам Струков в сообщении, вхождение инвестора в лице одной из крупнейших компаний страны «подтверждает привлекательность инвестиционной истории ЮГК и дает высокую оценку перспективам компании».
Бизнесмен отметил, что прекращение обязательств, по которым компания выступает поручителем, наряду с поэтапным уменьшением задолженности «существенно» укрепят кредитный профиль компании. На фоне новости акции золотодыбтчика резко выросли в цене, прибавив почти 10%. Цена закрытия сделки на Мосбирже на 17:17 мск составила 0,8 руб. за обыкновенную акцию. При этом, 20 декабря Мосбиржа и сама внесла активы ЮГК в вечерние торги, а также внесла их в базу расчетов.
12 ноября Ростехнадзор разрешил добычу золота на трех карьерах ЮГК в Челябинской области. По итогам снятия ограничений, в связи с «устранением компанией нарушений», закрытым остается один золотодобывающий карьер уральского хаба ЮГК – «Светлинский». ЮГК, четвертая по объемам добычи золота в России, разместила в прошлом и в этом году свыше 10% своих акций в ходе IPO и SPO на Московской бирже.