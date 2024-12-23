Структура Газпромбанка купила у бизнесмена Струкова 22% «Южуралзолота»

Бизнесмен отметил, что прекращение обязательств, по которым компания выступает поручителем, наряду с поэтапным уменьшением задолженности «существенно» укрепят кредитный профиль компании. На фоне новости акции золотодыбтчика резко выросли в цене, прибавив почти 10%. Цена закрытия сделки на Мосбирже на 17:17 мск составила 0,8 руб. за обыкновенную акцию. При этом, 20 декабря Мосбиржа и сама внесла активы ЮГК в вечерние торги, а также внесла их в базу расчетов.