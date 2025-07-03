Генпрокуратура потребовала обратить «Южуралзолото» в доход государства

Генпрокуратура потребовала обратить «Южуралзолото» в доход государстваРанее в компании прошли обыски
Кроме того, иск содержит требование о передаче 100%-ной доли в ООО «Управляющая компания «ЮГК» в собственность государства. В документе подчеркивается, что бизнесмен создал «ЮГК», завладел имуществом компании «Южуралзолото», которую возглавлял ранее, и таким образом нарушил запрет на осуществление предпринимательской деятельности.
Струков с 2000 г. занимает пост депутата заксобрания Челябинской области, а с 2017 г. – пост зампредседателя органа.
2 июля сотрудники ФСБ и СК провели обыски в офисах компании «Южуралзолото», а также аффилированных с ним организаций в Пласте и в Челябинске. Тогда было известно, что оперативные мероприятия связаны с уголовными делами о нарушении природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК.
Группа компаний производит 450 000 унций золота ежегодно. Осваиваемые ею месторождения находятся в Челябинской области, Красноярском крае и Хакасии. Капитализация холдинга превышает 180 млрд руб., а ежегодная выручка достигает 54 млрд руб. Прибыль составляет 4 млрд руб.