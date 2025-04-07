Генпрокуратура потребовала изъять «Саянскхимпласт» у семьи экс-депутата Круглова
Генеральная прокуратура подала в Хамовнический суд Москвы иск с требованием обратить в доход государства активы АО «Саянскхимпласт» – ведущего российского производителя поливинилхлорида (ПВХ), расположенного в Иркутской области, сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, ответчиками по иску Генпрокуратуры помимо экс-главы законодательного собрания Иркутской области Виктора Круглова, его супруги и двоих детей являются бывший первый замглавы администрации Иркутской области и экс-гендиректор предприятия Николай Мельник.
Согласно иску, Круглов совмещал бизнес и госслужбу вопреки установленным законами запретам и ограничениям. Активы производства оцениваются в 79 млрд руб., ежегодная выручка – 25 млрд руб., штат работников составляет 6500 человек. Суд уже наложил обеспечительный арест на все имущество семьи.
Прокуратура отмечает, что Круглов не декларировал неправомерно полученный доход от хозяйственной деятельности завода, а также выводил деньги на счета офшорных предприятий, в том числе на Кипр.
История предприятия начиналась в 1968 г., когда был основан Зиминский химический комбинат. В 1992 г. он был реорганизован и получил название «Саянскхимпром», а в 2001 г. трансформировался в «Саянскхимпласт» «Саянскхимпром» являлся ключевым предприятием города Саянска и занимал лидирующие позиции в России по производству ПВХ.