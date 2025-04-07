Генпрокуратура потребовала изъять «Саянскхимпласт» у семьи экс-депутата Круглова

История предприятия начиналась в 1968 г., когда был основан Зиминский химический комбинат. В 1992 г. он был реорганизован и получил название «Саянскхимпром», а в 2001 г. трансформировался в «Саянскхимпласт» «Саянскхимпром» являлся ключевым предприятием города Саянска и занимал лидирующие позиции в России по производству ПВХ.