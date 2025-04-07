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Генпрокуратура потребовала изъять «Саянскхимпласт» у семьи экс-депутата Круглова

Ведомости

Генеральная прокуратура подала в Хамовнический суд Москвы иск с требованием обратить в доход государства активы АО «Саянскхимпласт» – ведущего российского производителя поливинилхлорида (ПВХ), расположенного в Иркутской области, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, ответчиками по иску Генпрокуратуры помимо экс-главы законодательного собрания Иркутской области Виктора Круглова, его супруги и двоих детей являются бывший первый замглавы администрации Иркутской области и экс-гендиректор предприятия Николай Мельник.

Согласно иску, Круглов совмещал бизнес и госслужбу вопреки установленным законами запретам и ограничениям. Активы производства оцениваются в 79 млрд руб., ежегодная выручка – 25 млрд руб., штат работников составляет 6500 человек. Суд уже наложил обеспечительный арест на все имущество семьи.

Прокуратура отмечает, что Круглов не декларировал неправомерно полученный доход от хозяйственной деятельности завода, а также выводил деньги на счета офшорных предприятий, в том числе на Кипр.

История предприятия начиналась в 1968 г., когда был основан Зиминский химический комбинат. В 1992 г. он был реорганизован и получил название «Саянскхимпром», а в 2001 г. трансформировался в «Саянскхимпласт» «Саянскхимпром» являлся ключевым предприятием города Саянска и занимал лидирующие позиции в России по производству ПВХ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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