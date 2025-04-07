ФАС выясняет причины роста цен на ПВХ
ФАС запросила у производителей ПВХ причины изменения цен на их товар. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
Специалисты направили письма крупнейшим производителям – АО «Саянскхимпласт», АО «БСК» и АО «Каустик».
В ФАС подчеркнули, что компании должны разработать четкую торговую политику. Она должна включать приоритет поставок на внутренний рынок, прозрачный механизм ценообразования и недопустимость необоснованного отказа от сотрудничества с покупателями.
«Также компаниям необходимо проинформировать своих дистрибьюторов о необходимости соблюдения принципов ответственного ценообразования на ПВХ», – пояснили в ФАС.
7 апреля антимонопольщики также обратились к продавцам с призывом соблюдать добросовестную конкуренцию перед приближающейся Пасхой. Ведомство предупредило о недопустимости искусственного повышения цен на яйца, сливочное масло и кондитерские изделия.