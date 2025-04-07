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ФАС выясняет причины роста цен на ПВХ

Ведомости

ФАС запросила у производителей ПВХ причины изменения цен на их товар. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Специалисты направили письма крупнейшим производителям – АО «Саянскхимпласт», АО «БСК» и АО «Каустик».

В ФАС подчеркнули, что компании должны разработать четкую торговую политику. Она должна включать приоритет поставок на внутренний рынок, прозрачный механизм ценообразования и недопустимость необоснованного отказа от сотрудничества с покупателями.

«Также компаниям необходимо проинформировать своих дистрибьюторов о необходимости соблюдения принципов ответственного ценообразования на ПВХ», – пояснили в ФАС.

7 апреля антимонопольщики также обратились к продавцам с призывом соблюдать добросовестную конкуренцию перед приближающейся Пасхой. Ведомство предупредило о недопустимости искусственного повышения цен на яйца, сливочное масло и кондитерские изделия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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