ФАС призвала продавцов к добросовестному рыночному поведению в преддверии Пасхи

25 февраля, в преддверии Масленицы, «Ведомости» со ссылкой на подсчеты по показателям Росстата писали, что стоимость ингредиентов для приготовления блинов за год выросла в России в среднем со 111,1 до 127,1 руб. (+14,2%). Для расчета брались цены на куриные яйца, молоко, пшеничную муку, сахар, подсолнечное и сливочное масло. Единственным ингредиентом, цены на который за год снизились, оказались куриные яйца (почти 10%). Сильнее всего – на 38% – из ингредиентов подорожало сливочное масло.