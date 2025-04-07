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ФАС призвала продавцов к добросовестному рыночному поведению в преддверии Пасхи

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила продавцов о недопустимости необоснованного повышения цен на ряд продовольственных товаров в период повышенного спроса перед Пасхой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о куриных яйцах, кондитерских изделиях, сливочном масле и т. д. Ведомство пообещало отреагировать, если в действиях продавцов будут найдены признаки нарушения антимонопольного законодательства.

ФАС также рекомендовала торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками транслировать это снижение конечным потребителям.

25 февраля, в преддверии Масленицы, «Ведомости» со ссылкой на подсчеты по показателям Росстата писали, что стоимость ингредиентов для приготовления блинов за год выросла в России в среднем со 111,1 до 127,1 руб. (+14,2%). Для расчета брались цены на куриные яйца, молоко, пшеничную муку, сахар, подсолнечное и сливочное масло. Единственным ингредиентом, цены на который за год снизились, оказались куриные яйца (почти 10%). Сильнее всего – на 38% – из ингредиентов подорожало сливочное масло.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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