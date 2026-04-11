Источники «Ведомостей»: в «Домодедово» готовится смена менеджмента

Источники «Ведомостей»: в «Домодедово» готовится смена менеджментаАэропорт возглавит первый заместитель гендиректора «Шереметьево» Андрей Никулин
В аэропорту «Домодедово» в ближайшее время поменяется руководство – Андрей Иванов покидает свой пост, сообщили «Ведомостям» пять источников, знакомых с обсуждением кадровых решений. По словам трех из них, основная кандидатура на замену – Андрей Никулин, первый заместитель гендиректора аэропорта «Шереметьево». Он должен перейти на работу в «Домодедово» с 17 апреля.
Иванов, в прошлом занимавший посты замглавы Минфина, первого замминистра экономического развития и работавший в структурах аэропорта «Внуково», возглавил «Домодедово» в июне 2025 г. после перехода актива под контроль государства. 17 июня арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к бизнесмену Дмитрию Каменщику о взыскании в доход РФ всех операционных компаний аэропорта в связи с тем, что, по мнению надзорного ведомства, они оказались под иностранным контролем.
29 января активы «Домодедово» приобрела дочерняя компания аэропорта «Шереметьево» – ООО «Перспектива». Торги проходили в форме голландского аукциона (на понижение цены). Лот, в который входило порядка двух десятков операционных компаний «Домодедово», был выставлен за 132,3 млрд руб., а достался победителю за 66,13 млрд руб. Заявку на участие в аукционе также подавала структура аэропорта «Внуково». Оба заявителя признавали, что актив «сложный», обремененный долгами.
Вскоре после торгов гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко рассказал журналистам, что деятельность «Домодедово» подлежит аудиту и последующей реструктуризации. По его словам, в периметре аэропорта существует 25 организаций с отдельным управленческим составом. У «Домодедово» будет свой менеджмент и совет директоров, который создаст «понятную единую структуру управления группой компаний аэропорта», взяв за основу опыт «Шереметьево», сказал Василенко.
У 49-летнего Никулина профильное авиационное образование. Он окончил Санкт-Петербургский авиационно-транспортный колледж гражданской авиации, а затем – Академию гражданской авиации по специальности «Эксплуатация воздушных судов и управление воздушным движением». Работал в структурах «Внуково» и «Аэрофлота», но большую часть жизни – в «Шереметьево».
Никулин – очень сильный профильный управленец, который прошел путь директора по организации пассажирских перевозок до первого заместителя гендиректора (с 2014 г.), отмечает один из собеседников «Ведомостей». По его словам, именно он в «Шереметьево» занимается «разруливанием всех внештатных ситуаций», отлично ладит со всеми авиакомпаниями и государственными органами.
«Ведомости» направили запросы в аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево».