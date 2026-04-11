Источники «Ведомостей»: в «Домодедово» готовится смена менеджмента

Иванов, в прошлом занимавший посты замглавы Минфина, первого замминистра экономического развития и работавший в структурах аэропорта «Внуково», возглавил «Домодедово» в июне 2025 г. после перехода актива под контроль государства. 17 июня арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к бизнесмену Дмитрию Каменщику о взыскании в доход РФ всех операционных компаний аэропорта в связи с тем, что, по мнению надзорного ведомства, они оказались под иностранным контролем.