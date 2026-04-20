Приобретенная на торгах продукция АПК получила приоритет при ж/д перевозке

Приобретенная на торгах продукция АПК получила приоритет при ж/д перевозкеМеханизм приоритизации действует с прошлого года
Минсельхоз России, РЖД, Национальная торговая биржа и компания «Цифровая логистика» подписали четырехстороннее соглашение, которое обеспечит приоритетную отправку продукции агропромышленного комплекса (АПК), приобретенной на организованных торгах, железнодорожным транспортом. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Минсельхоза России.
Работа над соглашением велась по поручению президента РФ Владимира Путина. Ключевым инструментом станет электронная торговая площадка «Грузовые перевозки». После совершения сделки на бирже данные о покупке автоматически передаются на платформу, и заявка на перевозку груза рассматривается в приоритетном порядке в соответствии с правилами недискриминационного доступа к инфраструктуре.
Замглавы РЖД, начальник центра фирменного транспортного обслуживания Ирина Магнушевская заявила через представителя, что компания готова обеспечить перевозку всего предъявляемого объема.
Механизм приоритизации действует с ноября 2025 г. По состоянию на 15 апреля 2026 г. Минсельхозом подтверждено приобретение продукции АПК на биржевых торгах в объеме 76 600 т.
Директор Национальной товарной биржи Кирилл Попов назвал перевод процесса в цифровой формат важным стимулом развития биржевого товарного рынка. По его словам, расширение перечня инструментов и географии торгов повысит ликвидность и репрезентативность товарных индикаторов. Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев отметил, что гарантированная логистика создает прямой экономический стимул для производителей и переработчиков переходить на биржевые торги.