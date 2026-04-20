СТГ хочет взыскать со структуры китайской JTEE более 26 млрд рублей

СТГ хочет взыскать со структуры китайской JTEE более 26 млрд рублейПоследняя, вероятно, нарушила сроки поставки оборудования в проекты российской группы
АО «Стройтрансгаз» (СТГ) подало в Арбитражный суд Москвы два иска к ООО «Строительно-девелоперская компания (СДК) «Тайм стэйдж» о взыскании с него в общей сложности 26,1 млрд руб. Оба заявления, как следует из материалов дела, уже приняты к производству, следующие заседания по ним назначены на 28 апреля и 24 июня. Причиной для подачи исков послужило неисполнение обязательства по договорам, говорится там. Сумма претензий складывается из задолженности, неустойки и процентов за пользование чужими деньгами. Других деталей в карточках дел на данный момент нет. Запросы в СТГ и СДК «Тайм стэйдж» остались без ответа.
СТГ – инжинирингово-строительная группа, основанная в 1990 г. По состоянию на август 2020 г. основными акционерами этой организации были Volga Group Геннадия Тимченко (52%) и бывший заместитель губернатора Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев (17,73%, на тот момент гендиректор СТГ). Сейчас ее акционеры не раскрываются. Выручка компании по РСБУ за 2018 г. превысила 26,9 млрд руб., чистая прибыль – 351,8 млн руб. Более поздних данных нет.