СТГ хочет взыскать со структуры китайской JTEE более 26 млрд рублей

АО «Стройтрансгаз» (СТГ) подало в Арбитражный суд Москвы два иска к ООО «Строительно-девелоперская компания (СДК) «Тайм стэйдж» о взыскании с него в общей сложности 26,1 млрд руб. Оба заявления, как следует из материалов дела, уже приняты к производству, следующие заседания по ним назначены на 28 апреля и 24 июня. Причиной для подачи исков послужило неисполнение обязательства по договорам, говорится там. Сумма претензий складывается из задолженности, неустойки и процентов за пользование чужими деньгами. Других деталей в карточках дел на данный момент нет. Запросы в СТГ и СДК «Тайм стэйдж» остались без ответа.