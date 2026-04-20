Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Недвижимость /

СТГ хочет взыскать со структуры китайской JTEE более 26 млрд рублей

Последняя, вероятно, нарушила сроки поставки оборудования в проекты российской группы
Галина Казакулова
Максим Блинов / РИА Новости
Максим Блинов / РИА Новости

АО «Стройтрансгаз» (СТГ) подало в Арбитражный суд Москвы два иска к ООО «Строительно-девелоперская компания (СДК) «Тайм стэйдж» о взыскании с него в общей сложности 26,1 млрд руб. Оба заявления, как следует из материалов дела, уже приняты к производству, следующие заседания по ним назначены на 28 апреля и 24 июня. Причиной для подачи исков послужило неисполнение обязательства по договорам, говорится там. Сумма претензий складывается из задолженности, неустойки и процентов за пользование чужими деньгами. Других деталей в карточках дел на данный момент нет. Запросы в СТГ и СДК «Тайм стэйдж» остались без ответа.

СТГ – инжинирингово-строительная группа, основанная в 1990 г. По состоянию на август 2020 г. основными акционерами этой организации были Volga Group Геннадия Тимченко (52%) и бывший заместитель губернатора Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев (17,73%, на тот момент гендиректор СТГ). Сейчас ее акционеры не раскрываются. Выручка компании по РСБУ за 2018 г. превысила 26,9 млрд руб., чистая прибыль – 351,8 млн руб. Более поздних данных нет.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь