«Ренессанс капитал» назвал акции компаний РФ с наибольшим потенциалом роста

Акции «Лукойла» выглядят аутсайдерами, так как после потери зарубежных активов у компании практически не осталось источников роста бизнеса, отмечает Суверов. Ставка на международные проекты в условиях текущей геополитической обстановки оказалась проигрышной, считает эксперт. У «Лукойла», в отличие, например, от «Роснефти» и «Газпром нефти», нет перспективных добычных проектов на территории России и поэтому можно ожидать снижения ее добычи, подтверждает кандидат политических наук Валерий Андрианов указанное в обзоре «Ренкапа». По сути, «Лукойл» потерял свое уверенное второе место среди нефтяных компаний России и уже сейчас его добыча соответствует уровню «Газпром нефти», но при этом не имеет перспектив роста, обращает внимание он. Все это следствие ошибочной и недальновидной политики приоритета зарубежных инвестиций над российскими, считает эксперт.