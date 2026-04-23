«Ренессанс капитал» назвал акции компаний РФ с наибольшим потенциалом роста

«Ренессанс капитал» назвал акции компаний РФ с наибольшим потенциалом ростаВ лидерах – «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», а акции «Лукойла», напротив, могут подешеветь
Российские нефтяные компании оказались в эпицентре «идеального шторма» и могут стать бенефициарами текущей рыночной ситуации, что в перспективе приведет к росту стоимости их акций. Исключением является «Лукойл», бизнес которого ожидает «новая эра» – уже в течение ближайшего времени компания может потерять свое второе место по добыче нефти в РФ. Об этом свидетельствует обзор нефтегазового сектора под названием «Российская нефть. Надежда на спасение» от инвестиционной компании «Ренессанс капитал».
В обзоре отмечается, что положительное влияние на российские нефтяные компании оказывают рост цен на сырье, сокращение дисконтов в ценах на российскую нефть, расширение крэк-спредов (разница между стоимостью нефти и нефтепродуктов) и восстановление объемов экспорта.
По мнению «Ренкапа», при текущей рыночной конъюнктуре увеличивается значение нефтепереработки и производства нефтепродуктов. В этой ситуации будут расти акции компаний с высокой долей продаж дизтоплива. Как следует из обзора, наибольшую долю премиальных продаж в указанном контексте имеют «Башнефть» (входит в «Роснефть») и «Татнефть». Привилегированные акции этих компаний имеют потенциал роста на уровне около 20%.
Как указано в обзоре, бизнес «Роснефти» более смещен в сегмент добычи, поэтому компания не выиграет столь значительно от роста рентабельности переработки, но положительный эффект для нее все равно будет заметным. «Роснефть» удерживает лидирующую позицию среди российских нефтяных компаний, может увеличить добычу и переработку нефти на фоне смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+, а также имеет наибольшие перспективы роста добычи углеводородов за счет реализации масштабного проекта «Восток ойл».
У «Сургутнефтегаза», говорится в обзоре, наименьшая доля премиальных продаж нефтепродуктов, но компания имеет существенные депозиты. Размещение денежных средств на счетах давно стало основным видом деятельности этой компании, иронизируют аналитики.
«Ренессанс капитал» оценивает потенциал роста обыкновенных акций «Роснефти» и «Сургутнефтегаза» в 30%.
По «Газпром нефти» в обзоре отмечается, что несмотря на то что компания имеет высокую долю премиальных каналов монетизации нефти, ее акции уже относительно справедливо оценены рынком. Поэтому их потенциал роста составляет лишь около 4%. По прогнозам «Ренкапа», добыча нефти компании вырастет к 2032 г. почти до 80 млн т с нынешних 70 млн т, за счет чего «Газпром нефть» по этому показателю обгонит «Лукойл».
В свою очередь акции «Лукойла», по прогнозу «Ренессанс капитала», в отличие от ценных бумаг остальных нефтяных компаний, будут дешеветь – примерно на 8%. Таким образом, «Лукойл» является единственной российской компанией, чьи перспективы роста были оценены «Ренкапом» негативно.
«Лукойл» был одним из крупнейших российских нефтяников с обширным портфелем зарубежных активов, но потеря контроля над ними из-за санкций США стала «началом новой эры» для компании и ее акционеров, а то, что осталось сейчас – это «осколки былой славы», говорится в обзоре. Также в отчете приводится прогноз объема добычи нефти компании, в соответствии с которым в предстоящие годы Лукойл будет ее добывать меньше, чем сейчас. И в обзоре не приводятся данные по изменению тенденции к снижению добычи компании в ближайшие годы.
В том числе из-за упомянутых санкций выручка «Лукойла» в 2025 г. упала в 2,3 раза, а EBITDA – в 2 раза. Серьезной потерей для компании «Ренессанс капитал» считает дочернюю трейдинговую компанию Litasco: теперь «Лукойлу» придется рассчитывать на трейдинговые структуры сторонних организаций, в результате чего компания недосчитается трейдинговой маржи.
Выводы «Ренессанс капитала» выглядят обоснованными, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Акции «Роснефти» действительно выглядят фаворитом в секторе, учитывая внятные перспективы роста добычи, проекты развития, о которых «Лукойл» сказать не может, отмечает он. Эксперт напоминает, что количество акционеров «Роснефти» за последние годы выросло многократно – и на конец 2025 г. превысило 1,7 млн.
Акции «Лукойла» выглядят аутсайдерами, так как после потери зарубежных активов у компании практически не осталось источников роста бизнеса, отмечает Суверов. Ставка на международные проекты в условиях текущей геополитической обстановки оказалась проигрышной, считает эксперт. У «Лукойла», в отличие, например, от «Роснефти» и «Газпром нефти», нет перспективных добычных проектов на территории России и поэтому можно ожидать снижения ее добычи, подтверждает кандидат политических наук Валерий Андрианов указанное в обзоре «Ренкапа». По сути, «Лукойл» потерял свое уверенное второе место среди нефтяных компаний России и уже сейчас его добыча соответствует уровню «Газпром нефти», но при этом не имеет перспектив роста, обращает внимание он. Все это следствие ошибочной и недальновидной политики приоритета зарубежных инвестиций над российскими, считает эксперт.
Текущая ситуация показывает, что в современных условиях российские нефтяные госкомпании эффективнее частных, так как они реализуют стратегические проекты для роста бизнеса, в то время как частные компании зачастую максимизируют текущие дивидендные выплаты в ущерб долгосрочному развитию, отмечает Суверов. С ним согласен Андрианов. Эксперт отмечает, что в прошлом году «Лукойл» распределил в пользу акционеров более 1 трлн руб., что на 30% больше суммы капитальных вложений. Миф об относительной эффективности частных нефтяных компаний относительно нефтяников с госучастием, который господствовал ранее, окончательно разрушен примером ошибочных стратегических решений «Лукойла», заключает Андрианов.