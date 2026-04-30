Сбербанк и Альфа-банк добиваются банкротства производителя обоев «Артекс»Производство на данном рынке падает, а в самой компании произошел корпоративный конфликт
Сбербанк и Альфа-банк 17 апреля подали в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о признании банкротом производителя обоев ООО «Артекс». Из материалов дела следует, что сумма требований первой финансовой организации составляет 1,48 млрд руб. Задолженность же ответчика перед второй превышает 400 млн руб., сообщил представитель Альфа-банка. Оба заявления приняты к производству, следующее заседание по ним назначено на 28 мая. Запрос в «Артекс» остался без ответа.
Сама компания является одним из крупнейших производителей обоев в России. Ее доля в общем объеме выпуска такой продукции в натуральном выражении составляет около 27%, подсчитал генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. На сайте самого «Артекса» говорится, что ему принадлежит производственный комплекс на Киевском шоссе в Ленинградской области, но у него есть также филиалы в Москве, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Общая мощность фабрики, по данным на 2021 г. (более поздних данных нет), составляла 30 млн еврорулонов в год. Там выпускаются обои под брендами «Артекс», OVK Design, Urban Chic, Ecoline и проч. Владельцами организации, по данным «СПАРК-Интерфакса», выступают Артем Махов и Дмитрий Скворцов, которым принадлежит по 49,95% в ООО «Артекс».