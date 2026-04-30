Сбербанк и Альфа-банк добиваются банкротства производителя обоев «Артекс»

Сама компания является одним из крупнейших производителей обоев в России. Ее доля в общем объеме выпуска такой продукции в натуральном выражении составляет около 27%, подсчитал генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. На сайте самого «Артекса» говорится, что ему принадлежит производственный комплекс на Киевском шоссе в Ленинградской области, но у него есть также филиалы в Москве, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Общая мощность фабрики, по данным на 2021 г. (более поздних данных нет), составляла 30 млн еврорулонов в год. Там выпускаются обои под брендами «Артекс», OVK Design, Urban Chic, Ecoline и проч. Владельцами организации, по данным «СПАРК-Интерфакса», выступают Артем Махов и Дмитрий Скворцов, которым принадлежит по 49,95% в ООО «Артекс».