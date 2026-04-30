Производитель пива «Альпина» и «Золото Хакасии» может быть признан банкротом

Производитель пива «Альпина» и «Золото Хакасии» может быть признан банкротомНалоговая служба пытается признать его несостоятельным из-за долга в 7 млрд рублей
Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) № 7 по Омской области 22 апреля подала в Арбитражный суд Хакасии иск о банкротстве местного производителя пива «Альпина». Общая сумма требований составляет 7,2 млрд руб., говорится в карточке дела. Впрочем, само заявление пока не принято к производству. Тем не менее истец просит начать его рассмотрение в отсутствие представителей ответчика. 29 апреля суд оставил этот иск без движения до конца мая. Представители сторон на запросы «Ведомостей» не ответили.
«Альпина» была основана в 2000 г. в Хакасии. Компания специализируется на производстве пива под брендами «Альпина», «Хакан», «Золото Хакасии», «Крепость Сибири», «Глоток Сибири», «По-хмелю», а также газированных напитков, морсов, холодных чаев, питьевой воды, кваса и энергетических напитков. Ее выручка по РСБУ по итогам 2025 г. выросла на 30% до 1,48 млрд руб., а чистая прибыль – почти в 10 раз до 638 млн руб.