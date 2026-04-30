Производитель пива «Альпина» и «Золото Хакасии» может быть признан банкротом

«Альпина» была основана в 2000 г. в Хакасии. Компания специализируется на производстве пива под брендами «Альпина», «Хакан», «Золото Хакасии», «Крепость Сибири», «Глоток Сибири», «По-хмелю», а также газированных напитков, морсов, холодных чаев, питьевой воды, кваса и энергетических напитков. Ее выручка по РСБУ по итогам 2025 г. выросла на 30% до 1,48 млрд руб., а чистая прибыль – почти в 10 раз до 638 млн руб.