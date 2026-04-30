Чистая прибыль «Газпрома» в 2025 году выросла на 7%Рост показателя на фоне снижения выручки и EBITDA был «бумажным», говорят эксперты
Чистая прибыль «Газпрома» увеличилась в 2025 г. на 7% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 1,3 трлн руб. Об этом говорится в опубликованном 30 апреля финансовом отчете компании по МСФО.
Положительное влияние на динамику чистой прибыли оказало увеличение финансовых доходов за счет переоценки валютной части долга вследствие укрепления рубля, отмечает компания.
Выручка «Газпрома» за отчетный период составила 9,8 трлн руб., что на 8% меньше показателя 2024 г.
Выручка от продажи газа сократилась на 9% до 3,8 трлн руб. С учетом акцизов и таможенных пошлин показатель также снизился на 9% до 4,4 трлн руб. Доходы от поставок газа на экспорт (с учетом акцизов и таможенных пошлин) упали на 16% до 3 трлн руб. При этом выручка от продаж газа на внутреннем рынке выросла на 8% до 1,4 трлн руб.
Операционные расходы компании в 2025 г. сократились на 8% до 8,4 трлн руб. Прибыль от продаж составила 1,3 трлн руб. (-10% к уровню 2024 г.), прибыль до налогообложения – 2 трлн руб. (+21%).
Показатель EBITDA по итогам 2025 г. снизился на 6% и составил 2,9 трлн руб. Динамика показателя значительно превышает среднеотраслевые результаты, отметил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов, слова которого приводит компания. Он обратил внимание, что компания ведет «большую работу» по сдерживанию затрат, в результате чего контролируемые операционные расходы, учитываемые при расчете показателя EBITDA, сохранились на уровне 2024 г.
Свободный денежный поток составил 294 млрд руб., что в 8 раз выше уровня 2024 г.
Общий долг «Газпрома» на конец 2025 г. сохранился на уровне предыдущего года – 6,7 трлн руб. Чистый долг увеличился на 7% до 6,1 трлн руб. Отношение чистого долга к показателю EBITDA составило 2,1 против 1,8 годом ранее.
«Газпром» придерживается взвешенной политики по управлению долгом и по возможности направляет свободный денежный поток на погашение долговых обязательств, отметил Садыгов. Зампред правления «Газпрома» добавил, что показатель «скорректированный чистый долг / EBITDA» составляет 2,07 и находится «в границах комфортного диапазона».
«Газпром» представил противоречивые результаты, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Выручка, показатель EBITDA и чистая прибыль компании оказались выше прогнозов большинства аналитиков, но при этом чистый долг и относительная долговая нагрузка «Газпрома» выросли, говорит руководитель центра по оценке российских акций «БКС мир инвестиций» Кирилл Бахтин.
Сокращение выручки «Газпрома» и показателя EBITDA в 2025 г. обусловлено ухудшением рыночной конъюнктуры – снижением цен на нефть и газ и укреплением рубля, а также снижением экспорта газа в Европу из-за прекращения транзитных поставок через территорию Украины, отмечают старший аналитик инвестбанка «Синара» Алексей Кокин и аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Еще одной причиной стало сокращение добычи газа, добавляет инвестиционной стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Положительными факторами для выручки были плановый рост поставок в Китай и Среднюю Азию, а также высокие темпы индексации стоимости газа на российском рынке, говорят эксперты.
Рост чистой прибыли связан исключительно с неденежными статьями – прежде всего, с положительными курсовыми разницами из-за укрепления рубля, отмечают Кауфман и Кокин. Значение и динамику чистой прибыли, скорректированной на неденежные статьи, за 2025 г. «Газпром» не раскрыл. По расчетам ФГ «Финам», показатель сократился более чем на 30% относительно уровня 2024 г. (1,4 трлн руб.).
В текущих условиях «Газпром» вряд ли будет выплачивать дивиденды по итогам 2025 г., считают эксперты. С точки зрения долговой нагрузки препятствий для этого нет, обращает внимание Кокин. По его оценке, размер дивидендов мог бы составить около 20 руб. на акцию. Но выплатить дивиденды не позволит низкий свободный денежный поток, говорит Кауфман.
Дивидендная политика «Газпрома» предусматривает выплату дивидендов в размере 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. При этом дивиденды могут быть снижены, если показатель долговой нагрузки компании (чистый долг / EBITDA) превышает 2,5. В последний раз «Газпром» выплачивал дивиденды по итогам первого полугодия 2022 г. в размере 51,03 руб. на акцию.
Суверов допускает, что «Газпром» может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2026 г. По мнению Кауфмана, возобновление выплат будет возможно в том случае, если цены на нефть и газ останутся на повышенном уровне, рубль перейдет хотя бы к умеренному ослаблению, а компания снизит капитальные затраты.
Динамика финансовых показателей «Газпрома» в 2026 г. также будет зависеть от объемов экспорта и цен на нефть и газ на мировом рынке, отмечают Кауфман и Кокин. Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке и вызванный им рост цен на углеводороды оказывают положительное влияние на бизнес компании, считает Кауфман. Негативным фактором остается крепкий рубль, говорит эксперт. По его оценке, выручка «Газпрома» в 2026 г. увеличился на 12% до 10,9 трлн руб., а скорректированная чистая прибыль составит 1,3 трлн руб. (+30% к уровню 2025 г.).
По мнению Суверова, на фоне более высоких, чем в прошлом году, цен на газ и восстановления добычи газа в 2026 г. выручка «Газпрома»может вырасти на 15–20% до 11,3–11,8 трлн руб., показатель EBiTDA – на 20% до 3,5 трлн руб. Бахтин ожидает роста выручки газового холдинга до 11,7 трлн руб. (+19%), показателя EBITDA – до 4 трлн руб. (+38%), чистой прибыли – до 1,7 трлн руб. (+31%).
Публикация отчетности существенно не отразилась на котировках акций «Газпрома». На 19:15 мск стоимость бумаг компании на Московской бирже выросла на 1% к закрытию предыдущей торговой сессии до 120,28 руб. за шутку, свидетельствуют данные торгов. Капитализация компании составляет 2,85 трлн руб.