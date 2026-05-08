«Дринкит» увеличил число точек в Москве на треть

Входящая в «Додо франчайзинг» сеть кофеен «Дринкит» с 1 января по 5 мая 2026 г. открыла в Москве 33 новые точки. Об этом «Ведомостям» сообщил ее управляющий по России Александр Умаров. На конец прошлого года у нее было 93 объекта, таким образом, она увеличила свой портфель примерно на треть. Еще 57 кофеен находятся на стадии запуска, говорит Умаров. Он также добавляет, что в целом по России у сети сейчас 253 точки, из которых 50 появились в этом году.