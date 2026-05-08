Бизнес

«Дринкит» увеличил число точек в Москве на треть

Развитие сети происходит на негативном фоне для открытия кофеен
Валерия Кузьменко
Линда Журавлева
Максим Стулов / Ведомости
Входящая в «Додо франчайзинг» сеть кофеен «Дринкит» с 1 января по 5 мая 2026 г. открыла в Москве 33 новые точки. Об этом «Ведомостям» сообщил ее управляющий по России Александр Умаров. На конец прошлого года у нее было 93 объекта, таким образом, она увеличила свой портфель примерно на треть. Еще 57 кофеен находятся на стадии запуска, говорит Умаров. Он также добавляет, что в целом по России у сети сейчас 253 точки, из которых 50 появились в этом году.

Руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Зульфия Шиляева со ссылкой на Telegram-канал RaidedRests сообщает, что в январе – апреле 2026 г. в России прекратили работать порядка 100 стационарных кафе и кофеен. Этот показатель в 3 раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года, когда было ликвидировано примерно 30 точек. Количество прекративших работу точек в январе – апреле на 20% превысило число запущенных, отмечает эксперт. Сокращение числа подобных объектов подтверждают также основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов и гендиректор RestCon Елена Перепелица. Шиляева связывает это с растущей налоговой нагрузкой на бизнес.

