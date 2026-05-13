Источник «Ведомостей»: замминистра транспорта Пошивай продолжит работу

Источник «Ведомостей»: замминистра транспорта Пошивай продолжит работуО его возможной отставке сообщали СМИ
По данным источников СМИ, замминистра должен был уйти на пенсию, а на его место пришел бы замглавы подведомственного Минтрансу Росморречфлота Борис Ташимов. Ташимов действительно стал замминистра транспорта. 24 октября 2025 г. соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Александр Пошивай же остался в должности.
Пошиваю сейчас 67 лет. Он находится в должности замминистра транспорта с 2021 г.
Пошивай окончил Ленинградское ордена Октябрьской Революции высшее инженерное училище им. адмирала Макарова по специальности «судовождение на морских путях», в 2005 г. получил экономическое образование в университете МВД РФ. С 1981 по 1992 г. был помощником капитана Балтийского морского пароходства и после немного поработал инженером-диспетчером по флоту морского агентства «Инфлот». Затем четыре года занимал пост директора по морским делам АОЗТ «Арктур». С 1996 по 2008 г. был генеральным директором ЗАО «Арктур трэвел».
После этого его карьера начала набирать обороты в госструктурах. Он год был в должности советника отдела в Федеральном агентстве по рыболовству. До 2010 г. – начальник административного управления Федерального агентства по госрезервам. С 2010 по 2011 г. Пошивай был замруководителя управления Федерального агентства по госрезервам по СЗФО. 2011 год – замначальника управления обеспечения судоходства Федерального агентства морского и речного транспорта, затем год – начальник управления обеспечения судоходства Росморречфлота.
С 2012 по 2020 г. он был замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. После этого год был руководителем этого агентства.