Источник «Ведомостей»: замминистра транспорта Пошивай продолжит работу

После этого его карьера начала набирать обороты в госструктурах. Он год был в должности советника отдела в Федеральном агентстве по рыболовству. До 2010 г. – начальник административного управления Федерального агентства по госрезервам. С 2010 по 2011 г. Пошивай был замруководителя управления Федерального агентства по госрезервам по СЗФО. 2011 год – замначальника управления обеспечения судоходства Федерального агентства морского и речного транспорта, затем год – начальник управления обеспечения судоходства Росморречфлота.