Lady & Gentleman City сократила число точек почти на 40%Трафик в торговых центрах снижается, а покупатели переходят на маркетплейсы
Число точек сети Lady & Gentleman City за год снизилось почти на 40%. По данным консалтинговой компании CORE.XP, если во II квартале 2025 г. в ее портфеле находилось 67 магазинов, то сейчас их уже 42. Там уточняют, что количество объектов в Москве и Московской области снизилось на 45% до 18 шт., в регионах – почти на 30% до 24 шт. В самой сети на запросы «Ведомостей» не ответили. На ее сайте, правда, есть информация минимум о 40 точках, но все ли из них продолжают работать, не известно.
Сама компания работает по мультибрендовой модели: она продает одежду и аксессуары разных международных марок в рамках одной точки. Управляет сетью ООО «Трейд менеджмент», владельцем этой компании, по данным «СПАРК-Интерфакса», является Александр Головин. Помимо Lady & Gentleman City она также развивает монобрендовые магазины Armani Exchange, Hugo, Karl Lagerfeld, Aeronautica Militare и Alessandro Manzoni.