Lady & Gentleman City сократила число точек почти на 40%

Число точек сети Lady & Gentleman City за год снизилось почти на 40%. По данным консалтинговой компании CORE.XP, если во II квартале 2025 г. в ее портфеле находилось 67 магазинов, то сейчас их уже 42. Там уточняют, что количество объектов в Москве и Московской области снизилось на 45% до 18 шт., в регионах – почти на 30% до 24 шт. В самой сети на запросы «Ведомостей» не ответили. На ее сайте, правда, есть информация минимум о 40 точках, но все ли из них продолжают работать, не известно.