Российский рынок товаров для дома и ремонта начал восстанавливаться

Российский рынок товаров для дома и ремонта начал восстанавливатьсяВпрочем, дорогой ремонт и недоступные кредиты все равно приведут к падению этого сегмента
Общий объем реализации товаров для дома и ремонта по итогам II квартала составит 1,76 трлн руб., говорится в исследовании агентства Infoline. Это на 17,3% превышает итоги предыдущих трех месяцев. Впрочем, в годовом выражении данный сегмент продолжает падать, но темпы снижения начали замедляться, отмечают в компании. В IV квартале 2025 г. реализация такой продукции сократилась год к году на 6,8% до 1,7 трлн руб., в январе – марте 2026 г. динамика была еще более существенной – 8% до 1,5 трлн руб. Это максимум со времен пандемии коронавируса, отмечают в Infoline. Во II же квартале в агентстве ожидают снижения продаж год к году лишь на 5%.
Более позитивную динамику эксперты связывают с изменением ставки рефинансирования и ускорением инфляции (во II квартале, по прогнозам ЦБ, она составит 5,9% против 2,97% в январе – марте 2026 г.). Представитель «Всеинструменты.ру» также обращает внимание и на постепенное восстановление деловой активности, которое началось уже в I квартале. По его словам, выручка компании с января по март выросла более чем на 50%. Число активных корпоративных клиентов у маркетплейса за этот период увеличилось на 7% до 474 000, следует из отчетности компании. Низкие результаты продаж в первые три месяца там объясняют меньшим количеством календарных дней в сравнении с 2025 г. Выручка ритейлера за январь – март в итоге сократилась год к году на 4% до 39 млрд руб.