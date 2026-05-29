Чистая прибыль «Газпрома» в I квартале упала почти вдвое

Чистая прибыль «Газпрома» в I квартале упала почти вдвоеНа динамике показателя отразилось укрепление рубля
Чистая прибыль «Газпрома» в январе – марте 2026 г. упала в 1,9 раза в годовом выражении и составила 345,2 млрд руб. Об этом говорится в опубликованном 29 мая отчете компании по МСФО.
Снижение прибыли компания объясняет отсутствием в I квартале положительного эффекта от курсовых разниц, наблюдавшегося в 2025 г.
Выручка «Газпрома» за отчетный период сохранилась на уровне января – марта прошлого года – 2,8 трлн руб.
Выручка от продажи газа снизилась на 4% до 1,2 трлн руб. С учетом акцизов и таможенных пошлин показатель сократился на 8% до 1,4 трлн руб. Доходы от поставок газа на экспорт (с учетом акцизов и таможенных пошлин) упали на 22% до 778,7 млрд руб. Давление на экспортную выручку оказало укрепление среднего курса рубля по отношению к доллару на 15%, поясняет компания. При этом выручка от продаж газа на внутреннем рынке выросла на 21% до 600,2 млрд руб.
Операционные расходы компании в I квартале сократились на 6% до 2,2 трлн руб. Финансовые доходы упали в 4,7 раза до 128,7 млрд руб., а финансовые расходы увеличились на 31% до 189,2 млрд руб. В результате прибыль от продаж составила 609,8 млрд руб. (+27% г/г), прибыль до налогообложения – 595 млрд руб. (–40%).
Показатель EBITDA в январе – марте 2026 г. увеличился на 16% и составил 979 млрд руб. Это максимальное квартальное значение за последние три года, отметил зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов, слова которого приводит компания. Он обратил внимание, что «Газпром» продолжает «активную работу по сдерживанию затрат на всех уровнях».
Капитальные вложения «Газпрома» в январе – марте выросли на 8% до 680,1 млрд руб. Свободный денежный поток составил 624 млрд руб., что в 1,9 раза выше уровня I квартала 2025 г. Это исторический максимум, отметил Садыгов.
Скорректированный чистый долг с начала года сократился на 4%, составив 5,9 трлн руб. против 6 трлн руб. на 31 декабря 2025 г. Отношение чистого долга к показателю EBITDA снизилось с 2,1 до 1,9. По словам Садыгова, компания направляет свободные денежные средства на погашение долга. В I квартале объем погашения превысил величину привлеченных средств на 35 млрд руб., отметил топ-менеджер.
Финансовые результаты «Газпрома» превзошли ожидания экспертов, говорят аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман и руководитель центра по аналитике российских акций «БКС мир инвестиций» Кирилл Бахтин. Особенно они отмечают рост показателя EBITDA и свободного денежного потока. При этом компания в I квартале смогла сократить долговую нагрузку, обращает внимание Кауфман.
Стабильность выручки «Газпрома» обусловлена ростом поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» и на внутренний рынок при одновременном укреплении рубля, объясняет ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Динамику выручки также поддержала индексация тарифов на газ в России, добавляет Кауфман.
Рост показателя EBITDA «Газпрома» связан преимущественно с сокращением затрат и ростом операционной прибыли, считает Мильчакова. Снижение чистой прибыли эксперт объясняет укреплением рубля, которое привело к получению отрицательного финансового результата по курсовым разницам. Чистая прибыль, скорректированная на курсовые разницы, выросла на 29% до 358 млрд руб., подсчитал Бахтин.
Результаты II и III кварталов будут слабее результатов первого из-за сезонных факторов, считает эксперт. По итогам всего 2026 г. выручка компании вырастет на 19% до 11,7 трлн руб., показатель EBITDA – на 38% до 4 трлн руб., чистая прибыль – на 15% до 1,5 трлн руб., прогнозирует Бахтин.
По оценке Мильчаковой, выручка «Газпрома» в 2026 г. составит 11 трлн руб. (+12%), показатель EBITDA – 3 трлн руб. (+3%). Чистая прибыль в зависимости от динамики курса рубля может составить 1–1,6 трлн руб., то есть как снизиться, так и вырасти на 23%, говорит эксперт. Отношение чистого долга к EBITDA по итогам года останется на уровне 1,9, полагает она.
Кауфман считает, что выручка компании в 2026 г. составит 10,9 трлн руб. (+11%), показатель EBITDA – 3,2 трлн руб. (+10%). Основным риском для финансовых результатов «Газпрома» будет крепкий рубль, соглашается он.
Публикация отчетности существенно не отразилась на котировках акций «Газпрома». На 19:40 мск стоимость бумаг компании на Московской бирже снизилась на 0,03% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии до 115,75 руб. за шутку, свидетельствуют данные торгов. Капитализация компании составляет 2,7 трлн руб.