Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,446-0,14%LIFE2,805+0,72%BRZL1 458-0,82%IMOEX2 666,5+0,99%RTSI1 186,61+1,22%RGBI119,3+0,11%RGBITR783,13+0,14%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Газпром» сообщил о рекордно низкой закачке газа в европейские хранилища

Ведомости

Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы 18 и 19 мая снизилась до минимального для этих суток уровня за всю историю наблюдений. Об этом сообщил «Газпром» в Telegram-канале. Антирекордная серия длится с 12 мая с перерывом на одни сутки (17 мая).

В компании отметили, что цены на газ на европейском рынке не способствуют восполнению запасов.

На нидерландском хабе TTF стоимость газа с поставкой «на день вперед» и «на месяц вперед» остается существенно выше цен на предстоящую зиму. Дополнительным фактором, сдерживающим закачку, стали ремонтные работы на объектах газовой инфраструктуры, которые сокращают объем доступного на рынке газа.

По данным Gas Infrastructure Europe на 13 марта, уровень заполненности европейских ПХГ опустился до 29%. При этом по итогам марта Европа установила абсолютный рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) за всю историю наблюдений – 13,7 млрд кубометров.

21 марта глава энергетики Евросоюза Дан Йоргенсен призвал страны начинать заполнение газовых хранилищ досрочно, чтобы избежать конкуренции за поставки, способной спровоцировать скачок цен летом.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте