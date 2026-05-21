«Газпром» сообщил о рекордно низкой закачке газа в европейские хранилища

Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы 18 и 19 мая снизилась до минимального для этих суток уровня за всю историю наблюдений. Об этом сообщил «Газпром» в Telegram-канале. Антирекордная серия длится с 12 мая с перерывом на одни сутки (17 мая).