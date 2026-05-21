«Газпром» сообщил о рекордно низкой закачке газа в европейские хранилища
В компании отметили, что цены на газ на европейском рынке не способствуют восполнению запасов.
На нидерландском хабе TTF стоимость газа с поставкой «на день вперед» и «на месяц вперед» остается существенно выше цен на предстоящую зиму. Дополнительным фактором, сдерживающим закачку, стали ремонтные работы на объектах газовой инфраструктуры, которые сокращают объем доступного на рынке газа.
По данным Gas Infrastructure Europe на 13 марта, уровень заполненности европейских ПХГ опустился до 29%. При этом по итогам марта Европа установила абсолютный рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) за всю историю наблюдений – 13,7 млрд кубометров.
21 марта глава энергетики Евросоюза Дан Йоргенсен призвал страны начинать заполнение газовых хранилищ досрочно, чтобы избежать конкуренции за поставки, способной спровоцировать скачок цен летом.