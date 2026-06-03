Структура ГК «Р-фарм» полностью выкупила сеть клиник «Центр ЭКО»

Структура ГК «Р-фарм» – АО «Эко холдинг» – выкупила у Сергея Лебедева оставшиеся 50,1% акций в группе «Центр ЭКО», став единственным владельцем сети из 35 клиник репродуктивного здоровья. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Р-фарма» и подтвердил Лебедев. По его словам, сделка была закрыта 29 мая, ее сумму стороны не раскрывают.