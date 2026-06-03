Структура ГК «Р-фарм» полностью выкупила сеть клиник «Центр ЭКО»Российский рынок ЭКО по числу проводимых циклов все еще далек от насыщения, считают аналитики Eqiva
Структура ГК «Р-фарм» – АО «Эко холдинг» – выкупила у Сергея Лебедева оставшиеся 50,1% акций в группе «Центр ЭКО», став единственным владельцем сети из 35 клиник репродуктивного здоровья. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Р-фарма» и подтвердил Лебедев. По его словам, сделка была закрыта 29 мая, ее сумму стороны не раскрывают.
Группа «Центр ЭКО» объединяет 29 операционных компаний. Сеть клиник, созданная в 2012 г., специализируется на лечении всех форм мужского и женского бесплодия. «Центр ЭКО» работает в 34 российских городах, в том числе в Москве, Калининграде, Хабаровске, Архангельске и Махачкале. Выручка 35 клиник составила более 2,3 млрд руб.
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