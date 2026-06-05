Минпромторг заказал создание цифровой платформы для гражданского флота

Необходимость создания этой системы, как следует из опубликованной документации, обоснована в стратегии развития судостроительной промышленности до 2036 г. и на перспективу до 2050 г. По ней к 2036 г. в рамках базового сценария в России планируется построить более 1600 гражданских судов и морской техники. Стратегия требует постоянной координации между судовладельцами и судостроителями, а также формирования обоснованных планов развития отрасли с дифференциацией по бассейнам водных путей.