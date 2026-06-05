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Главная / Бизнес /

Минпромторг заказал создание цифровой платформы для гражданского флота

Она поможет оценить потребности в судах с учетом прогнозов по перевозкам
Светлана Афонина
Юрий Смитюк / ТАСС
Юрий Смитюк / ТАСС

Минпромторг объявил конкурс на создание цифровой платформы «Гражданский флот» для решения задач судоходства и развития судостроения. Начальная цена контракта составляет 950 млн руб., следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.

Необходимость создания этой системы, как следует из опубликованной документации, обоснована в стратегии развития судостроительной промышленности до 2036 г. и на перспективу до 2050 г. По ней к 2036 г. в рамках базового сценария в России планируется построить более 1600 гражданских судов и морской техники. Стратегия требует постоянной координации между судовладельцами и судостроителями, а также формирования обоснованных планов развития отрасли с дифференциацией по бассейнам водных путей.

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