Минпромторг заказал создание цифровой платформы для гражданского флота

Минпромторг заказал создание цифровой платформы для гражданского флотаОна поможет оценить потребности в судах с учетом прогнозов по перевозкам
Минпромторг объявил конкурс на создание цифровой платформы «Гражданский флот» для решения задач судоходства и развития судостроения. Начальная цена контракта составляет 950 млн руб., следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.
Необходимость создания этой системы, как следует из опубликованной документации, обоснована в стратегии развития судостроительной промышленности до 2036 г. и на перспективу до 2050 г. По ней к 2036 г. в рамках базового сценария в России планируется построить более 1600 гражданских судов и морской техники. Стратегия требует постоянной координации между судовладельцами и судостроителями, а также формирования обоснованных планов развития отрасли с дифференциацией по бассейнам водных путей.
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