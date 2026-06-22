Экспорт легковых автомобилей из Китая в мае вырос более чем втрое

По статистике «Автостата», импорт новых легковых машин в Россию в мае вырос почти вдвое до 34 400 единиц, 73% из которых имели китайское происхождение. За пять месяцев ввоз машин увеличился на 19% до 146 800 штук. На вторичном рынке импорт, наоборот, снизился в минувшем месяце – на 5% год к году до 35 100 авто, 27% из которых были привезены из КНР. В январе – мае 2026 г. импорт подержанных легковушек вырос на 12% до 158 900 штук.