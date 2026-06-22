Экспорт легковых автомобилей из Китая в мае вырос более чем втрое

Экспорт легковых автомобилей из Китая в мае вырос более чем втроеНа нем сказался эффект низкой базы и постепенное истощение складских запасов машин из КНР в России
По итогам мая 2026 г. ввоз легковых автомобилей (новых и подержанных) из Китая в Россию в деньгах составил $1,33 млрд, что в 3,6 раза больше, чем в мае 2025 г.
По сравнению с апрелем текущего года рост составил 26%. Показатель мая стал самым высоким с октября 2025 г. Тогда импорт был на уровне $1,76 млрд.
По итогам первых пяти месяцев 2026 г. импорт легковых машин из КНР составил чуть более $5 млрд, следует из данных таможенной статистики. Это в 2,2 раза больше, чем в январе – мае прошлого года.
По статистике «Автостата», импорт новых легковых машин в Россию в мае вырос почти вдвое до 34 400 единиц, 73% из которых имели китайское происхождение. За пять месяцев ввоз машин увеличился на 19% до 146 800 штук. На вторичном рынке импорт, наоборот, снизился в минувшем месяце – на 5% год к году до 35 100 авто, 27% из которых были привезены из КНР. В январе – мае 2026 г. импорт подержанных легковушек вырос на 12% до 158 900 штук.
По итогам 4 месяцев 2026 г. россияне приобрели 105 500 китайских легковых автомобилей с пробегом, говорится в сообщении «Автостата». Это на 45% больше, чем годом ранее. Доля таких машин на вторичном рынке выросла с 4,1 до 5,7%.
При этом более половины рынка китайских подержанных машин находится в возрасте до трех лет включительно. Наиболее популярные марки на рынке китайских автомобилей с пробегом – Chery с долей 21%, Geely (18%) и Haval (15%).
В первой половине 2025 г. на рынке сформировалась очень низкая база – склады дилеров и дистрибуторов были затоварены, ничего не продавалось и ввозить сверх этого машины особого смысла не было, объясняет исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Продажи начали «раскачиваться» лишь во второй половине года – особенно после того, как Минпромторг объявил об изменениях в методике расчета утильсбора, отмечает эксперт.
Правительство с 1 декабря 2025 г. привязало долго остававшуюся неизменной ставку утильсбора к типу и объему двигателя машины, а коэффициент – к его мощности. Для физлиц был установлен порог мощности для ввозимого автомобиля в 160 л. с. Все, что в него укладывается, можно ввозить по льготной ставке.
В результате состоявшихся изменений структура импорта претерпела некоторые изменения, продолжает Удалов. Она сместилась в пользу более дешевых автомобилей мощностью до 160 л. с., чтобы уложиться в льготный утильсбор, отмечает собеседник.
Аналитик «Эйлера» Владимир Беспалов связывает рост импорта новых китайских машин с постепенным истощением складов техники у дилеров и дистрибуторов. На вторичном рынке автомобиль из КНР ввиду состоявшихся регуляторных изменений стал в ряде случаев привлекательнее ввоза машин из других стран, полагает аналитик.