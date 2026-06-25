Сеть «Му-му» потеряла половину кафе за четыре года

Сегодня у аудитории, ориентированной на экономию, появилось множество альтернатив, тогда как потребители, готовые платить больше, все чаще выбирают заведения с более интересной едой, подачей и атмосферой, продолжает Еременко. В итоге, по его мнению, «Му-му» просто не смогла приспособиться к новым условиям. Он также считает, что концепция сети в определенной степени находится на уровне начала 2000-х гг., при этом цены на блюда выросли, а качество продукции ухудшилось. Миронов обращает внимание на то, что потребительская активность на ресторанном столичном рынке в среднем ценовом сегменте снизилась. В таких условиях мало кто готов приобретать франшизы, заключает ресторатор. К тому же, по его словам, лучше всего продаются новые и быстро растущие концепции, тогда как давно существующие сети обычно привлекают значительно меньше инвесторов.