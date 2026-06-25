Сеть «Му-му» потеряла половину кафе за четыре года

Сеть «Му-му» потеряла половину кафе за четыре годаЕе развитию помешали изменения на рынке общепита и устаревшая концепция
Московская сеть кафе «Му-му» за четыре года сократилась почти вдвое, подсчитала директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова. Сейчас на сайте компании указано лишь 18 работающих заведений, включая пять точек в аэропортах (по две в «Домодедово» и «Шереметьево» и одна во «Внуково»). Тогда как на февраль 2025 г. их насчитывалось 30, сообщал тогда отраслевой Telegram-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы». В самой сети на запрос «Ведомостей» не ответили.
«Му-му» входит в группу Maison Dellos, основанную ресторатором Андреем Деллосом (среди его проектов – «Кафе Пушкинъ», «Турандот», «Матрешка» и др.). Первое кафе открылось в 2000 г. В 2019 г. компания заявляла, что намерена довести число кафе до 84 в том числе за счет продажи франшизы. Впрочем, эти планы так и не были реализованы. По данным Nikoliers, своего пика сеть достигла к 2022 г., тогда у нее было порядка 40 точек в столице и Подмосковье. После этого финансовые показатели «Му-му» начали ухудшаться. Так, по данным «СПАРК-Интерфакса», выручка управляющей компании сети – ООО «Фастлэнд» – в 2025 г. снизилась год к году на 44,3% до 2 млрд руб. Чистый убыток при этом достиг 208,3 млн руб. против 32,1 млн руб. в 2024 г.
Изначально «Му-му» была заметным игроком на столичном рынке, она занимала уникальную нишу между столовой и рестораном, предлагая популярные блюда по демократичным ценам, говорит управляющий партнер BrandLab Александр Еременко. Однако с тех пор рынок, по его словам, претерпел существенные изменения. Городские столовые стали качественнее, ритейлеры начали активней развивать направление готовой еды, появилась доставка, что усилило конкуренцию в данном сегменте, отмечает эксперт. На те же факторы указывает и основатель сети ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов. По его словам, такой тип заведений, как у «Му-му», когда-то был востребован благодаря креативности, новизне и небольшому числу аналогов, но сейчас данный формат утратил актуальность.
Сегодня у аудитории, ориентированной на экономию, появилось множество альтернатив, тогда как потребители, готовые платить больше, все чаще выбирают заведения с более интересной едой, подачей и атмосферой, продолжает Еременко. В итоге, по его мнению, «Му-му» просто не смогла приспособиться к новым условиям. Он также считает, что концепция сети в определенной степени находится на уровне начала 2000-х гг., при этом цены на блюда выросли, а качество продукции ухудшилось. Миронов обращает внимание на то, что потребительская активность на ресторанном столичном рынке в среднем ценовом сегменте снизилась. В таких условиях мало кто готов приобретать франшизы, заключает ресторатор. К тому же, по его словам, лучше всего продаются новые и быстро растущие концепции, тогда как давно существующие сети обычно привлекают значительно меньше инвесторов.
Формат кафе с линией раздачи, как в «Му-му», требует больших площадей, стабильного трафика и сильного операционного контроля, указывает совладелец сети ресторанов «Честная рыба» Ян Дмитренко. В условиях дорогой аренды, роста затрат на персонал и продукты развивать такую модель по франшизе, как считает эксперт, становится сложнее. Ситуацию усугубил и момент запуска франчайзинговой программы: это произошло незадолго до начала пандемии коронавируса, добавляет руководитель портала Franshiza.ru Анна Рождественская. В период ограничений и высокой неопределенности в общепите, продолжает она, наиболее активно развивались проекты, ориентированные на доставку, что также ухудшило перспективы «Му-му».
Да и в целом, по ее словам, эта сеть вышла на рынок франчайзинга слишком поздно. К 2019 г. инвесторы начали терять интерес к этому формату развития. Если бы это случилось на несколько лет раньше, спрос мог быть существенно выше, считает Рождественская. Кроме того, паушальный взнос (единовременный платеж за право работать по франшизе) в размере 2,5 млн руб. был, на ее взгляд, слишком высоким для рынка и ограничивал круг потенциальных партнеров, многие из которых к тому моменту уже переключились на другие проекты в сегменте общественного питания.
Тем не менее списывать «Му-му» со счетов пока рано, полагает Еременко. По его словам, у сети до сих пор сохраняется высокая узнаваемость, у нее есть лояльная аудитория. С ним согласен и Дмитренко. Он отмечает, что формат столовой по-прежнему востребован тогда, когда посетителям важны скорость, понятная еда и предсказуемая цена, – например, в бизнес-центрах, районах с учебными заведениями и транспортных узлах.
Но вернуть прежние позиции, по мнению Еременко, можно только в случае обновления концепции, а также запуска нескольких пилотных заведений нового формата. Сокращение числа кафе, говорит эксперт, показывает, что сеть перестала успевать за меняющимися предпочтениями потребителей, а сам бренд утратил часть прежней силы.