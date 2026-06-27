Пикирующий авиаконструктор: как Владимир Петляков создал бомбардировщик Пе-2

Будущий создатель Пе-2 родился под Таганрогом в семье торгового служащего. В 1892 г. Петляковы попытались обосноваться в Москве, но вскоре после смерти кормильца вернулись обратно. В 1910 г. юноша окончил курс Таганрогского среднего восьмиклассного технического училища и получил специальность техника-механика. В следующем году он поступил на механический факультет Императорского Московского технического училища, что давало ему право стать инженером, однако на втором курсе прервал обучение, не сумев его оплатить. Зато Петляков избежал воинской повинности и мобилизации на фронт после начала Первой мировой войны. В тылу он трудился на оборонных и стратегических предприятиях на разных должностях – от рабочего до техника.