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Главная / Бизнес /

Продавцы маркетплейсов стали чаще судиться с самими площадками

Это связано в основном с ростом рынка онлайн-торговли
Лиана Липанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Количество судебных споров между продавцами и крупнейшими российскими маркетплейсами за последние 2,5 года выросло в разы. Об этом сообщает юридический сервис DestraLegal.ru со ссылкой на статистику картотеки арбитражных дел. В качестве примера он приводит интернет-ритейлера Ozon. Если в 2021–2023 гг. эта компания выступала ответчиком в 613 исках, то с января 2024 г. по июнь 2026 г. число заявлений с различными требованиями к ней увеличилось на 198% до 1825 шт.

В целом эти данные подтверждаются и собственными подсчетами «Ведомостей» на основе информации «СПАРК-Интерфакса»: за указанный период количество исков к ООО «Интернет решения» (головная структура Ozon) выросло почти в 3 раза – с 638 до 1861. Увеличилась и общая сумма претензий – примерно с 800 млн до 5,8 млрд руб. Судебная нагрузка на компанию зависит от количества операций, объясняет представитель Ozon. По его словам, за последние 2,5 года маркетплейс доставил своим клиентам более 5 млрд товаров, а это как раз втрое больше, чем было в 2021–2023 гг.

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