Продавцы маркетплейсов стали чаще судиться с самими площадками

В целом эти данные подтверждаются и собственными подсчетами «Ведомостей» на основе информации «СПАРК-Интерфакса»: за указанный период количество исков к ООО «Интернет решения» (головная структура Ozon) выросло почти в 3 раза – с 638 до 1861. Увеличилась и общая сумма претензий – примерно с 800 млн до 5,8 млрд руб. Судебная нагрузка на компанию зависит от количества операций, объясняет представитель Ozon. По его словам, за последние 2,5 года маркетплейс доставил своим клиентам более 5 млрд товаров, а это как раз втрое больше, чем было в 2021–2023 гг.