Wildberries выкупил мажоритарную долю в онлайн-аптеке «Еаптека»

Группа RWB, объединяющая маркетплейс Wildberries и рекламную компанию Russ Outdoor, приобрела мажоритарную долю в онлайн-аптеке «Еаптека», сообщил «Ведомостям» представитель покупателя. По его словам, данная сделка позволит ему расширить ассортимент лекарств на платформе и использовать партнерскую сеть более чем из 25 000 аптек для выдачи заказов. Точную долю и сумму транзакции стороны не раскрывают.