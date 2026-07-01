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Главная / Бизнес /

Wildberries выкупил мажоритарную долю в онлайн-аптеке «Еаптека»

Сделка позволит маркетплейсу расширить ассортимент лекарств на своей площадке
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Группа RWB, объединяющая маркетплейс Wildberries и рекламную компанию Russ Outdoor, приобрела мажоритарную долю в онлайн-аптеке «Еаптека», сообщил «Ведомостям» представитель покупателя. По его словам, данная сделка позволит ему расширить ассортимент лекарств на платформе и использовать партнерскую сеть более чем из 25 000 аптек для выдачи заказов. Точную долю и сумму транзакции стороны не раскрывают.

«Еаптека» до последнего момента принадлежала структурам, связанным с предпринимателем Алексеем Репиком. Осенью 2025 г. они консолидировали 100% компании, выкупив 45% долей в ней у Сбербанка. Тогда источники «Ведомостей» сообщали, что финансовая организация вышла из актива с прибылью. Получить оперативный комментарий Репика не удалось.

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